"Кузбасс" обыграл "Родину" в матче чемпионата России по хоккею с мячом
"Кузбасс" обыграл "Родину" в матче чемпионата России по хоккею с мячом
"Кузбасс" обыграл "Родину" в матче чемпионата России по хоккею с мячом
Кемеровский "Кузбасс" на выезде обыграл "Родину" из Кирова в матче чемпионата России по хоккею с мячом.
2025-11-29T15:42:00+03:00
2025-11-29T15:42:00+03:00
2025-11-29T15:42:00+03:00
хоккей
хоккей с мячом
кузбасс (кемерово)
родина
чемпионат россии по хоккею с мячом
2025
хоккей с мячом, кузбасс (кемерово), родина, чемпионат россии по хоккею с мячом
Хоккей, Хоккей с мячом, Кузбасс (Кемерово), Родина, Чемпионат России по хоккею с мячом
"Кузбасс" обыграл "Родину" в матче чемпионата России по хоккею с мячом
"Кузбасс" на выезде обыграл "Родину" в матче чемпионата России по хоккею с мячом
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Кемеровский "Кузбасс" на выезде обыграл "Родину" из Кирова в матче чемпионата России по хоккею с мячом.
Встреча прошла в Кирове в субботу и завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Владислав Шульга (8-я минута), Дмитрий Макаров (36), Илья Конев (39) и Алексей Ничков (64). Единственный мяч у "Родины" забросил Артур Шельпяков (84).
"Кузбасс" (12 очков) занимает четвертое место в турнирной таблице, "Родина" (6) идет шестой.
Результаты других матчей:
"Волга
" (Ульяновск") - "Уральский трубник
" (Первоуральск) – 3:5;
"Динамо" (Казань) - "Саяны" (Абакан) - 6:5;
"Старт
" (Нижний Новгород) - "Сибсельмаш
" Новосибирск – 7:4.