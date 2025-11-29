"Кузбасс" обыграл "Родину" в матче чемпионата России по хоккею с мячом

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Кемеровский "Кузбасс" на выезде обыграл "Родину" из Кирова в матче чемпионата России по хоккею с мячом.

Встреча прошла в Кирове в субботу и завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Владислав Шульга (8-я минута), Дмитрий Макаров (36), Илья Конев (39) и Алексей Ничков (64). Единственный мяч у "Родины" забросил Артур Шельпяков (84).