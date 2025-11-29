Рейтинг@Mail.ru
Тренер "Бруклина" похвалил Демина после игры с "Филадельфией" - РИА Новости Спорт, 29.11.2025
Баскетбол
 
11:32 29.11.2025 (обновлено: 14:39 29.11.2025)
Тренер "Бруклина" похвалил Демина после игры с "Филадельфией"
Тренер "Бруклина" похвалил Демина после игры с "Филадельфией"
Российский баскетболист "Бруклин Нетс" Егор Демин играл уверенно и агрессивно в матче с "Филадельфией Севенти Сиксерс", но он может быть еще лучше, заявил... РИА Новости Спорт, 29.11.2025
спорт, егор демин, бруклин нетс, филадельфия севенти сиксерс, нба
Баскетбол, Спорт, Егор Демин, Бруклин Нетс, Филадельфия Севенти Сиксерс, НБА
Тренер "Бруклина" похвалил Демина после игры с "Филадельфией"

Тренер "Бруклина" Фернандес заявил, что Демин может играть еще лучше

© Фото : Пресс-служба "Бруклин Нетс"Российский баскетболист "Бруклин Нетс" Егор Демин
Российский баскетболист Бруклин Нетс Егор Демин - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© Фото : Пресс-служба "Бруклин Нетс"
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Российский баскетболист "Бруклин Нетс" Егор Демин играл уверенно и агрессивно в матче с "Филадельфией Севенти Сиксерс", но он может быть еще лучше, заявил главный тренер нью-йоркской команды Жорди Фернандес.
В пятницу Демин впервые стал самым результативным игроком матча Национальной баскетбольной ассоциации, набрав 23 очка в матче Кубка НБА против "Филадельфии" (103:115). Также он оформил девять подборов и провел на площадке 30 минут 29 секунд, все три показателя стали рекордными для россиянина в лиге.
НБА
29 ноября 2025 • начало в 03:30
Завершен
Бруклин
103 : 115
Филадельфия
Календарь Турнирная таблица История встреч
«
"Мне понравилась его агрессия, 18 бросков - это очень хорошо. Пять ассистов и три потери, это мне не нравится, для нормы должно быть на одну передачу больше и на одну потерю меньше. Понравились подборы. Ему, как и остальным, потребовалось время, чтобы войти в игру в защитном плане. 23 очка в одной игре это хорошо, я счастлив за него, но можно лучше, ему надо быть лучше, нам надо быть лучше как команде. У нас высокие стандарты к каждому", - приводит слова Фернандеса с пресс-конференции Yes Network.
Всего Демин совершил 18 бросков, из которых 14 - трехочковые (5 успешных).
«
"Мы еще посмотрим все его попытки, но когда у тебя получаются два броска подряд, ты можешь продолжать бросать дальше. Он чувствовал в себе уверенность, был агрессивен, пару раз мог бы принять другое решение, но это мы с ним позднее посмотрим, обсудим и объясним, какой бросок может быть лучше. Но я не хочу, чтобы он выходил на площадку и сомневался в себе, он ни в коем случае не эгоистичный игрок, у него было пять ассистов и еще много потенциальных передач", - добавил тренер.
БаскетболСпортЕгор ДеминБруклин НетсФиладельфия Севенти СиксерсНБА
 
