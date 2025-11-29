Тренер "Бруклина" похвалил Демина после игры с "Филадельфией"

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Российский баскетболист "Бруклин Нетс" Егор Демин играл уверенно и агрессивно в матче с "Филадельфией Севенти Сиксерс", но он может быть еще лучше, заявил главный тренер нью-йоркской команды Жорди Фернандес.
В пятницу Демин впервые стал самым результативным игроком матча Национальной баскетбольной ассоциации, набрав 23 очка в матче Кубка НБА против "Филадельфии" (103:115). Также он оформил девять подборов и провел на площадке 30 минут 29 секунд, все три показателя стали рекордными для россиянина в лиге.
29 ноября 2025 • начало в 03:30
Завершен
"Мне понравилась его агрессия, 18 бросков - это очень хорошо. Пять ассистов и три потери, это мне не нравится, для нормы должно быть на одну передачу больше и на одну потерю меньше. Понравились подборы. Ему, как и остальным, потребовалось время, чтобы войти в игру в защитном плане. 23 очка в одной игре это хорошо, я счастлив за него, но можно лучше, ему надо быть лучше, нам надо быть лучше как команде. У нас высокие стандарты к каждому", - приводит слова Фернандеса с пресс-конференции Yes Network.
Всего Демин совершил 18 бросков, из которых 14 - трехочковые (5 успешных).
"Мы еще посмотрим все его попытки, но когда у тебя получаются два броска подряд, ты можешь продолжать бросать дальше. Он чувствовал в себе уверенность, был агрессивен, пару раз мог бы принять другое решение, но это мы с ним позднее посмотрим, обсудим и объясним, какой бросок может быть лучше. Но я не хочу, чтобы он выходил на площадку и сомневался в себе, он ни в коем случае не эгоистичный игрок, у него было пять ассистов и еще много потенциальных передач", - добавил тренер.