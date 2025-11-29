Рейтинг@Mail.ru
Бакуров ждет диагноза врача после нападения Большунова
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт
Лыжные гонки
 
16:44 29.11.2025
Бакуров ждет диагноза врача после нападения Большунова
Бакуров ждет диагноза врача после нападения Большунова - РИА Новости Спорт, 29.11.2025
Бакуров ждет диагноза врача после нападения Большунова
Лыжник Александр Бакуров, которого толкнул трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, ждет диагноза врача по возможной травме ноги, сообщил РИА... РИА Новости Спорт, 29.11.2025
лыжные гонки
александр большунов
/20251129/bolshunov-2058616763.html
Новости
ru-RU
александр большунов
Лыжные гонки, Александр Большунов
Бакуров ждет диагноза врача после нападения Большунова

Сорин сообщил, что лыжник Бакуров ждет диагноза врача после нападения Большунова

Лыжные гонки. Чемпионат России. Мужчины. Индивидуальная гонка
Лыжные гонки. Чемпионат России. Мужчины. Индивидуальная гонка - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноя - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Лыжник Александр Бакуров, которого толкнул трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, ждет диагноза врача по возможной травме ноги, сообщил РИА Новости старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин.
В полуфинале спринтерской гонки первого этапа Кубка России на заключительном повороте Большунов уперся лыжей в Бакурова и потерял равновесие. После финиша трехкратный олимпийский чемпион подъехал к сопернику и толкнул его в спину, после чего тот упал вместе с бортиком. Официальные лица вмешались в конфликт. После стычки Бакуров захромал и ушел с трассы, держась за ногу.
«
"Пока нет информации (о травме). Ждем диагноза врача", - сказал Сорин.
"И это гордость страны?" Коростелев раскритиковал Большунова за нападение
"И это гордость страны?" Коростелев раскритиковал Большунова за нападение
Матч-центр
 
