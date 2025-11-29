https://ria.ru/20251129/bakurov-2058626636.html
Бакуров ждет диагноза врача после нападения Большунова
Бакуров ждет диагноза врача после нападения Большунова
Лыжник Александр Бакуров, которого толкнул трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, ждет диагноза врача по возможной травме ноги, сообщил РИА... РИА Новости Спорт, 29.11.2025
лыжные гонки
александр большунов
Сорин сообщил, что лыжник Бакуров ждет диагноза врача после нападения Большунова