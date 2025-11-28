Рейтинг@Mail.ru
Площадь напротив стадиона "Зенита" назовут в честь клуба - РИА Новости Спорт, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
12:11 28.11.2025
https://ria.ru/20251128/zenit-2058301736.html
Площадь напротив стадиона "Зенита" назовут в честь клуба
Площадь напротив стадиона "Зенита" назовут в честь клуба - РИА Новости Спорт, 28.11.2025
Площадь напротив стадиона "Зенита" назовут в честь клуба
Топонимическая комиссия Санкт-Петербурга приняла решение назвать площадь напротив домашнего стадиона "Зенита" в честь футбольного клуба, сообщается на сайте... РИА Новости Спорт, 28.11.2025
2025-11-28T12:11:00+03:00
2025-11-28T12:11:00+03:00
футбол
зенит
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/08/1574080783_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6310f6a733c8a623e110fdead7ccfb4f.jpg
/20251127/dinamo-2058206552.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/08/1574080783_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9cbf8d65043d096d814085a869a8aa2d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
зенит, спорт
Футбол, Зенит, Спорт
Площадь напротив стадиона "Зенита" назовут в честь клуба

Площадь напротив стадиона "Зенита" будет названа в честь петербургского клуба

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСтадион "Зенита" во время церемонии вручения кубка РПЛ.
Стадион Зенита во время церемонии вручения кубка РПЛ. - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Топонимическая комиссия Санкт-Петербурга приняла решение назвать площадь напротив домашнего стадиона "Зенита" в честь футбольного клуба, сообщается на сайте "сине-бело-голубых".
Заседание комиссии прошло в четверг. Территория рядом с ареной, ограниченная Футбольной, Теннисной и Велосипедной аллеями, будет называться площадью "Зенита".
"2025 год, в котором сине-бело-голубые отмечают столетие клуба, был объявлен в Петербурге годом "Зенита". В течение всего года клубом был реализован ряд ключевых городских мероприятий, среди которых - запуск юбилейного состава в петербургском метро, открытие грандиозной выставки "Зенит". Петербург. 100 лет вместе" в Севкабель-порту, масштабная открытая тренировка на Дворцовой площади и другие", - говорится в заявлении клуба.
Датой основания футбольного клуба "Зенит" считается 25 мая 1925 года. В этот день при Ленинградском металлическом заводе (ЛМЗ) им. Сталина была организована футбольная команда. Клуб является чемпионом СССР, десятикратным чемпионом России, по разу команда завоевывала Кубок СССР и Кубок сезона СССР, пять раз становилась обладателем Кубка России и девять раз - Суперкубка страны. В 2008 году петербуржцы завоевали Кубок и Суперкубок УЕФА.
Футбол. Кубок России. Динамо (Москва) - Зенит (Санкт-Петербург) - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
"Динамо" по сумме двух матчей прошло "Зенит" в Кубке России
27 ноября, 22:33
 
ФутболЗенитСпорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Перерыв
    Сибирь
    Автомобилист
    0
    1
  • Футбол
    1-й тайм
    Акрон
    Нижний Новгород
    0
    0
  • Хоккей
    29.11 14:30
    Металлург Мг
    Барыс
  • Футбол
    29.11 16:30
    ЦСКА
    Оренбург
  • Хоккей
    29.11 17:00
    Спартак Москва
    Лада
  • Футбол
    29.11 17:30
    Бавария
    Санкт-Паули
  • Футбол
    29.11 18:00
    Манчестер Сити
    Лидс
  • Футбол
    29.11 18:15
    Барселона
    Алавес
  • Футбол
    29.11 19:00
    Монако
    ПСЖ
  • Футбол
    29.11 19:30
    Балтика
    Спартак Москва
  • Футбол
    29.11 20:00
    Ювентус
    Кальяри
  • Футбол
    29.11 22:45
    Милан
    Лацио
  • Футбол
    29.11 23:00
    Атлетико Мадрид
    Реал Овьедо
  • Хоккей
    29.11 22:00
    Рейнджерс
    Тампа-Бэй
  • Хоккей
    29.11 23:00
    Колорадо
    Монреаль
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала