Площадь напротив стадиона "Зенита" назовут в честь клуба
Площадь напротив стадиона "Зенита" назовят в честь клуба - РИА Новости Спорт, 28.11.2025
Площадь напротив стадиона "Зенита" назовут в честь клуба
Топонимическая комиссия Санкт-Петербурга приняла решение назвать площадь напротив домашнего стадиона "Зенита" в честь футбольного клуба, сообщается на сайте... РИА Новости Спорт, 28.11.2025
Площадь напротив стадиона "Зенита" назовут в честь клуба
Площадь напротив стадиона "Зенита" будет названа в честь петербургского клуба
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Топонимическая комиссия Санкт-Петербурга приняла решение назвать площадь напротив домашнего стадиона "Зенита" в честь футбольного клуба, сообщается на сайте "сине-бело-голубых".
Заседание комиссии прошло в четверг. Территория рядом с ареной, ограниченная Футбольной, Теннисной и Велосипедной аллеями, будет называться площадью "Зенита".
"2025 год, в котором сине-бело-голубые отмечают столетие клуба, был объявлен в Петербурге годом "Зенита". В течение всего года клубом был реализован ряд ключевых городских мероприятий, среди которых - запуск юбилейного состава в петербургском метро, открытие грандиозной выставки "Зенит". Петербург. 100 лет вместе" в Севкабель-порту, масштабная открытая тренировка на Дворцовой площади и другие", - говорится в заявлении клуба.
Датой основания футбольного клуба "Зенит" считается 25 мая 1925 года. В этот день при Ленинградском металлическом заводе (ЛМЗ) им. Сталина была организована футбольная команда. Клуб является чемпионом СССР, десятикратным чемпионом России, по разу команда завоевывала Кубок СССР и Кубок сезона СССР, пять раз становилась обладателем Кубка России и девять раз - Суперкубка страны. В 2008 году петербуржцы завоевали Кубок и Суперкубок УЕФА.