Площадь напротив стадиона "Зенита" назовут в честь клуба

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Топонимическая комиссия Санкт-Петербурга приняла решение назвать площадь напротив домашнего стадиона "Зенита" в честь футбольного клуба, сообщается на сайте "сине-бело-голубых".

Заседание комиссии прошло в четверг. Территория рядом с ареной, ограниченная Футбольной, Теннисной и Велосипедной аллеями, будет называться площадью "Зенита".

"2025 год, в котором сине-бело-голубые отмечают столетие клуба, был объявлен в Петербурге годом "Зенита". В течение всего года клубом был реализован ряд ключевых городских мероприятий, среди которых - запуск юбилейного состава в петербургском метро, открытие грандиозной выставки "Зенит". Петербург. 100 лет вместе" в Севкабель-порту, масштабная открытая тренировка на Дворцовой площади и другие", - говорится в заявлении клуба.