Легенду сборной Аргентины отстранили на полгода от футбольной деятельности
Легенду сборной Аргентины отстранили на полгода от футбольной деятельности
Легенду сборной Аргентины отстранили на полгода от футбольной деятельности
Дисциплинарный трибунал Аргентинской футбольной ассоциации (AFA) временно отстранил президента клуба "Эстудиантес" Хуана Себастьяна Верона от любой
2025-11-28T01:59:00+03:00
2025-11-28T01:59:00+03:00
2025-11-28T02:19:00+03:00
Легенду сборной Аргентины отстранили на полгода от футбольной деятельности
Экс-игрока сборной Аргентины Верона отстранили от футбольной деятельности
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Дисциплинарный трибунал Аргентинской футбольной ассоциации (AFA) временно отстранил президента клуба "Эстудиантес" Хуана Себастьяна Верона от любой деятельности, связанной с футболом, сообщается на сайте организации.
В прошлый четверг AFA и Профессиональная футбольная лига Аргентины приняли решение присвоить клубу "Росарио Сентраль" чемпионский титул за наибольшее количество очков в годовом зачете чемпионата Аргентины.
"Эстудиантес" 23 ноября обыграл "Росарио Сентраль" со счетом 1:0 в матче 1/8 финала плей-офф. Лига постановила организовать перед началом встречи чемпионский коридор для объявленных победителей. Футболисты "Эстудиантеса" повернулись спиной к чемпионам. По информации СМИ, это действие было предложено Вероном в знак протеста.
В четверг AFA объявила о полугодовой дисквалификации Верона. Кроме того, 11 футболистов стартового состава "Эстудиантеса" получили отстранения на два матча. Дисквалификация затронет следующий официальный турнир с участием команды. Клуб также будет должен заплатить штраф в размере 4 тысяч долларов.
Верону 50 лет. В Европе он выступал за итальянские "Сампдорию", "Парму", "Лацио" и "Интер", а также за английские "Манчестер Юнайтед" и "Челси", стал двукратным чемпионом Италии и чемпионом Англии. В составе сборной Аргентины Верон выступил на чемпионатах мира 1998, 2002 и 2010 годов.