Легенду сборной Аргентины отстранили на полгода от футбольной деятельности

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Дисциплинарный трибунал Аргентинской футбольной ассоциации (AFA) временно отстранил президента клуба "Эстудиантес" Хуана Себастьяна Верона от любой деятельности, связанной с футболом, сообщается на сайте организации.

В прошлый четверг AFA и Профессиональная футбольная лига Аргентины приняли решение присвоить клубу "Росарио Сентраль" чемпионский титул за наибольшее количество очков в годовом зачете чемпионата Аргентины.

"Эстудиантес" 23 ноября обыграл "Росарио Сентраль" со счетом 1:0 в матче 1/8 финала плей-офф. Лига постановила организовать перед началом встречи чемпионский коридор для объявленных победителей. Футболисты "Эстудиантеса" повернулись спиной к чемпионам. По информации СМИ, это действие было предложено Вероном в знак протеста.

В четверг AFA объявила о полугодовой дисквалификации Верона. Кроме того, 11 футболистов стартового состава "Эстудиантеса" получили отстранения на два матча. Дисквалификация затронет следующий официальный турнир с участием команды. Клуб также будет должен заплатить штраф в размере 4 тысяч долларов.