Футбол
 
01:59 28.11.2025 (обновлено: 02:19 28.11.2025)
Легенду сборной Аргентины отстранили на полгода от футбольной деятельности
футбол
спорт
afa
хуан себастьян верон
аргентина
спорт, afa, хуан себастьян верон, аргентина
Футбол, Спорт, AFA, Хуан Себастьян Верон, Аргентина
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкИгровой момент матча Аргентина - Мексика
Игровой момент матча Аргентина - Мексика - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Дисциплинарный трибунал Аргентинской футбольной ассоциации (AFA) временно отстранил президента клуба "Эстудиантес" Хуана Себастьяна Верона от любой деятельности, связанной с футболом, сообщается на сайте организации.
В прошлый четверг AFA и Профессиональная футбольная лига Аргентины приняли решение присвоить клубу "Росарио Сентраль" чемпионский титул за наибольшее количество очков в годовом зачете чемпионата Аргентины.
"Эстудиантес" 23 ноября обыграл "Росарио Сентраль" со счетом 1:0 в матче 1/8 финала плей-офф. Лига постановила организовать перед началом встречи чемпионский коридор для объявленных победителей. Футболисты "Эстудиантеса" повернулись спиной к чемпионам. По информации СМИ, это действие было предложено Вероном в знак протеста.
В четверг AFA объявила о полугодовой дисквалификации Верона. Кроме того, 11 футболистов стартового состава "Эстудиантеса" получили отстранения на два матча. Дисквалификация затронет следующий официальный турнир с участием команды. Клуб также будет должен заплатить штраф в размере 4 тысяч долларов.
Верону 50 лет. В Европе он выступал за итальянские "Сампдорию", "Парму", "Лацио" и "Интер", а также за английские "Манчестер Юнайтед" и "Челси", стал двукратным чемпионом Италии и чемпионом Англии. В составе сборной Аргентины Верон выступил на чемпионатах мира 1998, 2002 и 2010 годов.
Футбольный мяч на поле - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Федерация футбола Турции отстранила 102 игрока по делу о ставках
13 ноября, 17:18
 
ФутболСпортAFAХуан Себастьян ВеронАргентина
 
