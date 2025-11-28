Рейтинг@Mail.ru
Валиевой нашли постановщика: кто будет менять гениальную фигуристку?
Фигурное катание
Фигурное катание
 
20:10 28.11.2025
Валиевой нашли постановщика: кто будет менять гениальную фигуристку?
Валиевой нашли постановщика: кто будет менять гениальную фигуристку? - РИА Новости Спорт, 28.11.2025
Валиевой нашли постановщика: кто будет менять гениальную фигуристку?
Камила Валиева готовится вернуться к соревнованиям, и ей, как сообщил источник РИА Новости Спорт, уже ставят программы. Кто же будет создавать образ новой... РИА Новости Спорт, 28.11.2025
фигурное катание
камила валиева
татьяна навка
авторы риа новости спорт
материалы риа спорт
2025
Анастасия Панина
Анастасия Панина
Валиевой нашли постановщика: кто будет менять гениальную фигуристку?

Камила Валиева
Камила Валиева
Анастасия Панина
Анастасия Панина
Камила Валиева готовится вернуться к соревнованиям, и ей, как сообщил источник РИА Новости Спорт, уже ставят программы. Кто же будет создавать образ новой "чемпионки наших сердец"?

Иронично-патриотичная или lovely

Трудно выбрать, перед кем в данной ситуации стоит более сложная задача. Камила возвращается не просто на лед, а на лабораторное стекло под гигантским микроскопом. Весь мир будет рассматривать ее восторженно и придирчиво. Как изменилась? Не растеряла ли легкость? С кем сможет конкурировать? Не сломалась ли?
Но еще более серьезный экзамен ждет ее тренера и постановщика. Учитывая, что Валиева недавно перешла в академию Татьяны Навки, Этери Тутберидзе и Даниил Глейхенгауз теперь точно не будут отвечать за ее программы. Значит, это будет совсем другая Камила.
Очень вероятно, что риск преобразить Валиеву возьмет на себя хореограф Никита Михайлов. Это он обычно ставит программы спортсменам Светланы Соколовской, ныне основного тренера Камилы. Именно Михайлов, например, автор разрывных "Хавы Нагилы" и дабстепа Марка Кондратюка и иронично-патриотичного "Полюшка" и "Яблочка" Александра Самарина. Работал он и с фигуристами других групп – ставил женственный чувственный восток и меланхоличную lovely Елизавете Туктамышевой, "Список Шиндлера" Михаилу Коляде и две связанные идеей программы "Лебединое озеро" Софье Муравьевой.
Никита Михайлов - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Михайлов координирует сложносюжетные ледовые шоу с множеством персональных выходов звезд и массовых номеров. У него действительно большой опыт и много удачных находок в резюме. Из минусов – та же частота и некая конвейерность постановок, в чем в свое время упрекали Глейхенгауза. Ведь рабочие задачи требуют от постановщика особой искры.
С тех пор как Валиева стала постоянной артисткой в касте ледовых шоу Навки, Михайлов уже успел с ней поработать. В списках ответственных за качество шоу он значится как хореограф-репетитор, то есть тот, кто встречается с фигуристами на тренировках и следит, чтобы они точно следовали замыслу постановки. В "Вечерах на хуторе" Камила под присмотром Никиты исполняла роль Одарки. Но большую индивидуальную вещь для Камилы не делал пока никто, кроме ее бывшего тренерского штаба.
Фигурное катание. Гран-При России. 5-й этап. Женщины. Произвольная программа - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
"Посмотри, как ты "умерла": Петросян оживает к Олимпиаде
23 ноября, 16:39

"У меня еще не было спортсменов с такой драматичной ситуацией, как у Камилы"

Михайлов с симпатией отзывался о программе Валиевой, поставленной по мотивам ее олимпийской трагедии в сезоне 2022/2023. В его словах можно даже увидеть желание когда-нибудь поработать с фигуристкой c такой глубокой личной историей, чтобы поставить для нее биографичную программу.
«
"Самая резонансная программа — это произвольная Камилы Валиевой. Наверное, она оставила самый сильный отпечаток. Классно, что ребята взяли эту тему — это креативно. Они не пошли простым путем. У меня еще не было спортсменов с такой драматичной ситуацией, как у Камилы. Это должен быть какой-то редкий случай, редкий момент. Надеюсь, когда-нибудь мне представится случай поставить что-нибудь автобиографичное", – говорил Михайлов "Чемпионату".
Камила Валиева - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
История с зарядом сильной внутренней боли – мощное топливо для творца. А еще, конечно, талант. И если мечтать безудержно, было бы здорово, если бы над хореографией и презентацией с Камилой смогла поработать сама Навка. Во-первых, она явно негласно взяла фигуристку под опеку с самого начала допингового скандала. Не давала в обиду, помогла устроиться в шоу и продолжить выступать перед зрителями, а потом распахнула перед ней двери своей академии "Наши надежды".
Во-вторых, она может передать свою уверенность и спортивный оптимизм. Их с Романом Костомаровым "Кармен" 2006 года до сих пор образец не столько хореографических изысков, сколько манифест победителей, которому невозможно возразить.
Ну и, наконец, мало кто лучше Навки знает толк в катании наотмашь, со всей страстью к жизни и своему делу. Есть ощущение, что именно эта ниша может подойти прежде акварельной и полупрозрачной, а теперь повзрослевшей и земной, девочке на шаре.
Фигуристка Елена Костылева (слева) и тренер Екатерина Митрофанова - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
"У Лены Костылевой раны на теле": тренеру юной фигуристки надоело молчать
26 ноября, 21:03
 
Фигурное катаниеКамила ВалиеваТатьяна НавкаАвторы РИА Новости СпортМатериалы РИА Спорт
 
