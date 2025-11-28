Рейтинг@Mail.ru
Тарасова уверена, что Валиева будет конкурентоспособна после возвращения - РИА Новости Спорт, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
15:09 28.11.2025 (обновлено: 15:59 28.11.2025)
https://ria.ru/20251128/valieva-2058372987.html
Тарасова уверена, что Валиева будет конкурентоспособна после возвращения
Тарасова уверена, что Валиева будет конкурентоспособна после возвращения - РИА Новости Спорт, 28.11.2025
Тарасова уверена, что Валиева будет конкурентоспособна после возвращения
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с РИА Новости выразила уверенность в том, что Валиева будет конкурентоспособна сразу после возвращения на... РИА Новости Спорт, 28.11.2025
2025-11-28T15:09:00+03:00
2025-11-28T15:59:00+03:00
фигурное катание
спорт
татьяна тарасова
спортивный арбитражный суд (cas)
камила валиева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0b/1908868328_704:77:2619:1154_1920x0_80_0_0_8bb09c90d6cf8d60cf9a059130aa142d.jpg
/20251128/valieva-2058363292.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0b/1908868328_675:88:2577:1514_1920x0_80_0_0_f264529567bc454b31cfcdde2c891e8b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, татьяна тарасова, спортивный арбитражный суд (cas), камила валиева
Фигурное катание, Спорт, Татьяна Тарасова, Спортивный арбитражный суд (CAS), Камила Валиева
Тарасова уверена, что Валиева будет конкурентоспособна после возвращения

Тарасова заявила, что Валиева будет готова к официальным соревнованиям

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкКамила Валиева
Камила Валиева - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с РИА Новости выразила уверенность в том, что Валиева будет конкурентоспособна сразу после возвращения на лед.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что Валиева приступила к подготовке новых соревновательных программ. Выступать на турнирах спортсменка сможет после 25 декабря.
«
"Она очень талантливая девушка. Уверена, что она вернется и будет полностью готова к стартам. Ее катание было по-своему уникальным и достойным. Лично я буду очень рада ее возвращению, потому что было обидно видеть, как такая молодая и способная спортсменка осталась без дела из-за глупостей, к которым она вовсе не имела отношения. Поэтому мы будем поддерживать ее, как и всех других талантливых фигуристок", - сказала Тарасова.
CAS в январе 2024 года дисквалифицировал выигравшую в составе сборной России Олимпиаду в Пекине в командных соревнованиях Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил и аннулировал ее результаты с 25 декабря 2021 года.
Камила Валиева - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Валиева приступила к постановке соревновательных программ, сообщил источник
Вчера, 14:55
 
Фигурное катаниеСпортТатьяна ТарасоваСпортивный арбитражный суд (CAS)Камила Валиева
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Перерыв
    Сибирь
    Автомобилист
    0
    1
  • Футбол
    1-й тайм
    Акрон
    Нижний Новгород
    0
    0
  • Хоккей
    29.11 14:30
    Металлург Мг
    Барыс
  • Футбол
    29.11 16:30
    ЦСКА
    Оренбург
  • Хоккей
    29.11 17:00
    Спартак Москва
    Лада
  • Футбол
    29.11 17:30
    Бавария
    Санкт-Паули
  • Футбол
    29.11 18:00
    Манчестер Сити
    Лидс
  • Футбол
    29.11 18:15
    Барселона
    Алавес
  • Футбол
    29.11 19:00
    Монако
    ПСЖ
  • Футбол
    29.11 19:30
    Балтика
    Спартак Москва
  • Футбол
    29.11 20:00
    Ювентус
    Кальяри
  • Футбол
    29.11 22:45
    Милан
    Лацио
  • Футбол
    29.11 23:00
    Атлетико Мадрид
    Реал Овьедо
  • Хоккей
    29.11 22:00
    Рейнджерс
    Тампа-Бэй
  • Хоккей
    29.11 23:00
    Колорадо
    Монреаль
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала