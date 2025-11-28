Тарасова уверена, что Валиева будет конкурентоспособна после возвращения

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с РИА Новости выразила уверенность в том, что Валиева будет конкурентоспособна сразу после возвращения на лед.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что Валиева приступила к подготовке новых соревновательных программ. Выступать на турнирах спортсменка сможет после 25 декабря.
«
"Она очень талантливая девушка. Уверена, что она вернется и будет полностью готова к стартам. Ее катание было по-своему уникальным и достойным. Лично я буду очень рада ее возвращению, потому что было обидно видеть, как такая молодая и способная спортсменка осталась без дела из-за глупостей, к которым она вовсе не имела отношения. Поэтому мы будем поддерживать ее, как и всех других талантливых фигуристок", - сказала Тарасова.
CAS в январе 2024 года дисквалифицировал выигравшую в составе сборной России Олимпиаду в Пекине в командных соревнованиях Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил и аннулировал ее результаты с 25 декабря 2021 года.