Рейтинг@Mail.ru
В Киеве мобилизовали экс-игрока "Динамо" и сборной Украины - РИА Новости Спорт, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
17:51 28.11.2025 (обновлено: 18:41 28.11.2025)
https://ria.ru/20251128/ukraina-2058454537.html
В Киеве мобилизовали экс-игрока "Динамо" и сборной Украины
В Киеве мобилизовали экс-игрока "Динамо" и сборной Украины - РИА Новости Спорт, 28.11.2025
В Киеве мобилизовали экс-игрока "Динамо" и сборной Украины
Сотрудники военкомата города Киев мобилизовали бывшего игрока киевского футбольного клуба "Динамо" и сборной Украины Дениса Гармаша, сообщили в военкомате. РИА Новости Спорт, 28.11.2025
2025-11-28T17:51:00+03:00
2025-11-28T18:41:00+03:00
украина
киев
вооруженные силы украины
футбол
денис гармаш
спорт
вокруг спорта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156323/47/1563234748_0:208:2897:1838_1920x0_80_0_0_3556afe34ab8af2712048a2edf5e88b9.jpg
https://ria.ru/20251127/ukraina-2058044319.html
https://ria.ru/20251124/plennyy-2057023992.html
украина
киев
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156323/47/1563234748_84:0:2813:2047_1920x0_80_0_0_6a82d2fbccf34b469802a42836196b0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
украина, киев, вооруженные силы украины, денис гармаш, спорт, вокруг спорта
Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, Футбол, Денис Гармаш, Спорт, Вокруг спорта
В Киеве мобилизовали экс-игрока "Динамо" и сборной Украины

В Киеве мобилизовали экс-игрока "Динамо" и сборной Украины Дениса Гармаша

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВиктор Кашшаи (справа) и игрок сборной Украины Денис Гармаш
Виктор Кашшаи (справа) и игрок сборной Украины Денис Гармаш - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Виктор Кашшаи (справа) и игрок сборной Украины Денис Гармаш. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Сотрудники военкомата города Киев мобилизовали бывшего игрока киевского футбольного клуба "Динамо" и сборной Украины Дениса Гармаша, сообщили в военкомате.
«
"Национальной полицией в Печерский районный военкомат города Киева был доставлен бывший футболист Денис Гармаш для уточнения данных. Бронирования или отсрочки от призыва по мобилизации он не имел. После прохождения военно-врачебной комиссии и общения с рекрутерами он выбрал службу в одном из подразделений вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении военкомата, опубликованном в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
На западе Украины задержали главу военкомата за избиение военнообязанных
27 ноября, 14:39
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Военкомы выловили всех мужчин села Могилевка на Украине, рассказал пленный
24 ноября, 02:44
 
ФутболУкраинаКиевВооруженные силы УкраиныДенис ГармашСпортВокруг спорта
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Перерыв
    Сибирь
    Автомобилист
    0
    1
  • Футбол
    1-й тайм
    Акрон
    Нижний Новгород
    0
    0
  • Хоккей
    29.11 14:30
    Металлург Мг
    Барыс
  • Футбол
    29.11 16:30
    ЦСКА
    Оренбург
  • Хоккей
    29.11 17:00
    Спартак Москва
    Лада
  • Футбол
    29.11 17:30
    Бавария
    Санкт-Паули
  • Футбол
    29.11 18:00
    Манчестер Сити
    Лидс
  • Футбол
    29.11 18:15
    Барселона
    Алавес
  • Футбол
    29.11 19:00
    Монако
    ПСЖ
  • Футбол
    29.11 19:30
    Балтика
    Спартак Москва
  • Футбол
    29.11 20:00
    Ювентус
    Кальяри
  • Футбол
    29.11 22:45
    Милан
    Лацио
  • Футбол
    29.11 23:00
    Атлетико Мадрид
    Реал Овьедо
  • Хоккей
    29.11 22:00
    Рейнджерс
    Тампа-Бэй
  • Хоккей
    29.11 23:00
    Колорадо
    Монреаль
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала