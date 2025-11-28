https://ria.ru/20251128/tsentr-2058394496.html
В кампусе ДВФУ на острове Русский откроют современный фиджитал-центр
В кампусе ДВФУ на острове Русский откроют современный фиджитал-центр
Современный фиджитал-центр откроют в кампусе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский до конца года, сообщили РИА Новости в вузе.
2025-11-28T15:52:00+03:00
2025-11-28T15:52:00+03:00
2025-11-28T15:59:00+03:00
Фиджитал-центр откроют в кампусе ДВФУ на острове Русский до конца года
ВЛАДИВОСТОК, 28 ноя – РИА Новости. Современный фиджитал-центр откроют в кампусе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский до конца года, сообщили РИА Новости в вузе.
"Новая площадка разместится в Центральном корпусе (А) кампуса ДВФУ
на острове Русский
. В распоряжении студентов и сотрудников университета будут 22 игровых места, четыре игровые приставки, три зоны виртуальной реальности, автосимуляторы, а также оборудование для лазерного боя и гонок дронов", - сообщили в ДВФУ.
Как отметил ректор ДВФУ Борис Коробец
, чьи слова привели в вузе, для университета фиджитал-центр - это не только современная площадка для студентов, но и база для серьёзной научной работы: от изучения физиологии фиджитал-нагрузок до разработки цифровых моделей спортсмена и новых методик подготовки.
"Здесь мы можем исследовать, как технологии меняют спортивную тренировку, восстановление, мотивацию, управление данными - и превращать эти знания в реальные решения для спорта будущего", - уточнил Коробец.
В пресс-службе вуза также сообщили, что центр будет поддерживать широкий спектр дисциплин: компьютерный спорт, спортивное программирование, лазерный бой, гонки дронов, а также фиджитал-вариации классических видов спорта - баскетбольное, футбольное и хоккейное двоеборье. Особенностью станет трансформируемый зал для проведения комбинированных соревнований.
"Фиджитал-центр в ДВФУ станет частью федеральной сети подобных пространств, создаваемых Минспортом России
для интеграции цифровых технологий в физическую культуру и спорт. Совместно с министерством спорта Приморского края
в пространстве будет проходить подготовка краевых команд к международным соревнованиям. Запуск центра запланирован на декабрь 2025 года", - отметили в вузе.