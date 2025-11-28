В кампусе ДВФУ на острове Русский откроют современный фиджитал-центр

ВЛАДИВОСТОК, 28 ноя – РИА Новости. Современный фиджитал-центр откроют в кампусе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский до конца года, сообщили РИА Новости в вузе.

"Здесь мы можем исследовать, как технологии меняют спортивную тренировку, восстановление, мотивацию, управление данными - и превращать эти знания в реальные решения для спорта будущего", - уточнил Коробец.

В пресс-службе вуза также сообщили, что центр будет поддерживать широкий спектр дисциплин: компьютерный спорт, спортивное программирование, лазерный бой, гонки дронов, а также фиджитал-вариации классических видов спорта - баскетбольное, футбольное и хоккейное двоеборье. Особенностью станет трансформируемый зал для проведения комбинированных соревнований.