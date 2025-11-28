Ротенберг рассказал, что лежит в основе успеха сборной России по хоккею

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Основой успеха сборной России по хоккею является массовость занятий этим видом спорта, в каждом городе и дворе должны быть доступные катки, заявил первый вице-президент Федерации хоккея России и главный тренер сборной "Россия 25" Роман Ротенберг.