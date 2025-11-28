Ротенберг рассказал, что лежит в основе успеха сборной России по хоккею

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Основой успеха сборной России по хоккею является массовость занятий этим видом спорта, в каждом городе и дворе должны быть доступные катки, заявил первый вице-президент Федерации хоккея России и главный тренер сборной "Россия 25" Роман Ротенберг.

"На самом деле самое важное для нас, чтобы в каждом дворе, в каждом городе были катки, чтобы каждый имел возможность (кататься на коньках - прим. ред.), потому что массовость - это и есть основа успеха в нашей сборной России, это основа для развития детско-юношеских школ", - сказал Ротенберг журналистам.
Он отметил, что сейчас идет активная работа с Москвой и Московской областью в вопросе увеличения в городе числа катков, доступных для всех желающих.

"Мы видим заинтересованность (в катках - прим. ред.), но вот я родился в СССР, я помню, как это было в СССР: выходишь на во двор - и везде каток. Сейчас мы к этому возвращаемся, к нашим истокам. Наши коллеги в Канаде, в США, в других странах скопировали нашу модель. Они построили много катков, а мы должны вернуть эту массовость, связь поколений", - добавил Ротенберг.
Вице-президент ФХР также подчеркнул, что в Москве хоккей стал более популярным видом спорта.