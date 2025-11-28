Рейтинг@Mail.ru
Зарипов рассказал о планах строительства 300 фиджитал-центров в России
16:06 28.11.2025 (обновлено: 16:28 28.11.2025)
Зарипов рассказал о планах строительства 300 фиджитал-центров в России
Зарипов рассказал о планах строительства 300 фиджитал-центров в России
До 2030 года в России будут построены и введены в эксплуатацию 300 центров для фиджитал-спорта, в том числе на базе вузов, заявил директор Всероссийской... РИА Новости Спорт, 28.11.2025
Новости
Зарипов рассказал о планах строительства 300 фиджитал-центров в России

© Фотохост Конгресса молодых учёных
Мансур Зарипов на КМУ-2025
Мансур Зарипов на КМУ-2025
СИРИУС, 28 ноя - РИА Новости. До 2030 года в России будут построены и введены в эксплуатацию 300 центров для фиджитал-спорта, в том числе на базе вузов, заявил директор Всероссийской федерации фиджитал спорта Мансур Зарипов.
"Мы в рамках концепции вместе с министерством спорта занимаемся развитием и созданием спортивной инфраструктуры. До 2030 года в нашей стране должно быть построено и введено в эксплуатацию 300 фиджитал-центров. И на сегодняшний день часть этих центров будет базироваться и уже базируется на базе высших учебных заведений", - сказал Зарипов на сессии, посвященной развитию фиджитал-движения в вузах, которая проходит на Конгрессе молодых ученых в Сириусе.
В кампусе ДВФУ на острове Русский откроют современный фиджитал-центр
Вчера, 15:52
В кампусе ДВФУ на острове Русский откроют современный фиджитал-центр
Вчера, 15:52
Зарипов рассказал, что в ближайшее время планируется открытие фиджитал-центра на базе нефтяного технического университета в Грозном (Чеченская республика), а также до конца года - в Донском государственном техническом университете. Открытие фиджитал-центра планируется и в Дальневосточном федеральном университете после адаптации действующего центра.
Проректор по стратегическому и цифровому развитию в Донском государственном техническом университете Андрей Мозговой во время дискуссии отметил, что площадка для фиджитал-спорта будет доступна не только студенческому сообществу, но и всем жителям региона.
Зарипов во время дискуссии выразил мнение, что университет, студенческое сообщество являются центром притяжения не только для занятий фиджитал-спортом, но и для развития всей инфраструктуры, методики, специалистов, тренеров, спортивных функционеров.
Чернышенко рассказал о распространении фиджитал-спорта
12 августа, 17:56
Чернышенко рассказал о распространении фиджитал-спорта
12 августа, 17:56
"Я надеюсь, что в будущем связка между спортивным сообществом Федерации (фиджитал-спорта) и образовательными учреждениями будет только укрепляться", - подчеркнул Зарипов.
Всероссийская Федерация фиджитал-спорта - общественная организация, которая отвечает за развитие, продвижение и организацию массового спорта в формате функционально-цифрового многоборья.
РИА Новости - информационный партнер и официальное фотохост-агентство V Конгресса молодых ученых, проходящего на федеральной территории Сириус 26-28 ноября. Кроме того, информационным партнером конгресса выступает международное информационное агентство и радио Sputnik.
В школах проведут эксперимент по внедрению фиджитал-спорта в программу
6 ноября, 17:37
В школах проведут эксперимент по внедрению фиджитал-спорта в программу
6 ноября, 17:37
 
