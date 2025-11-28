Зарипов рассказал о планах строительства 300 фиджитал-центров в России

СИРИУС, 28 ноя - РИА Новости. До 2030 года в России будут построены и введены в эксплуатацию 300 центров для фиджитал-спорта, в том числе на базе вузов, заявил директор Всероссийской федерации фиджитал спорта Мансур Зарипов.

« "Мы в рамках концепции вместе с министерством спорта занимаемся развитием и созданием спортивной инфраструктуры. До 2030 года в нашей стране должно быть построено и введено в эксплуатацию 300 фиджитал-центров. И на сегодняшний день часть этих центров будет базироваться и уже базируется на базе высших учебных заведений", - сказал Зарипов на сессии, посвященной развитию фиджитал-движения в вузах, которая проходит на Конгрессе молодых ученых в Сириусе.

Зарипов рассказал, что в ближайшее время планируется открытие фиджитал-центра на базе нефтяного технического университета в Грозном (Чеченская республика), а также до конца года - в Донском государственном техническом университете. Открытие фиджитал-центра планируется и в Дальневосточном федеральном университете после адаптации действующего центра.

Проректор по стратегическому и цифровому развитию в Донском государственном техническом университете Андрей Мозговой во время дискуссии отметил, что площадка для фиджитал-спорта будет доступна не только студенческому сообществу, но и всем жителям региона.

Зарипов во время дискуссии выразил мнение, что университет, студенческое сообщество являются центром притяжения не только для занятий фиджитал-спортом, но и для развития всей инфраструктуры, методики, специалистов, тренеров, спортивных функционеров.

"Я надеюсь, что в будущем связка между спортивным сообществом Федерации (фиджитал-спорта) и образовательными учреждениями будет только укрепляться", - подчеркнул Зарипов.

Всероссийская Федерация фиджитал-спорта - общественная организация, которая отвечает за развитие, продвижение и организацию массового спорта в формате функционально-цифрового многоборья.