Рише заявил, что рассматривает возможность ухода из "Трактора" вслед за Гру
12:08 28.11.2025
Рише заявил, что рассматривает возможность ухода из "Трактора" вслед за Гру
Рише заявил, что рассматривает возможность ухода из "Трактора" вслед за Гру
Исполняющий обязанности главного тренера челябинского "Трактора" Рафаэль Рише заявил, что рассматривает возможность покинуть хоккейный клуб. РИА Новости Спорт, 28.11.2025
Рише заявил, что рассматривает возможность ухода из "Трактора" вслед за Гру

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Исполняющий обязанности главного тренера челябинского "Трактора" Рафаэль Рише заявил, что рассматривает возможность покинуть хоккейный клуб.
До этого команду возглавлял канадец Бенуа Гру, который покинул пост 17 ноября, заявив, что устал и морально, и физически. Под его руководством клуб дошел в прошлом сезоне до финала Кубка Гагарина, где проиграл в серии ярославскому "Локомотиву" (1-4).
Согласно заявлению 31-летнего Рише для TVA Gatineau, он также обдумывает варианты своего будущего в клубе и примет решение до начала новогодних праздников. Также он отметил, что ежедневно поддерживает связь с Гру и не удивлен его решением покинуть команду.
Дубль Ружички принес "Спартаку" победу над "Автомобилистом" в матче КХЛ
Хоккей
 
