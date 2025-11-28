https://ria.ru/20251128/rishe-2058299712.html
Рише заявил, что рассматривает возможность ухода из "Трактора" вслед за Гру
Рише заявил, что рассматривает возможность ухода из "Трактора" вслед за Гру - РИА Новости Спорт, 28.11.2025
Рише заявил, что рассматривает возможность ухода из "Трактора" вслед за Гру
Исполняющий обязанности главного тренера челябинского "Трактора" Рафаэль Рише заявил, что рассматривает возможность покинуть хоккейный клуб. РИА Новости Спорт, 28.11.2025
2025-11-28T12:08:00+03:00
2025-11-28T12:08:00+03:00
2025-11-28T12:08:00+03:00
хоккей
спорт
континентальная хоккейная лига (кхл)
трактор
бенуа гру (тренер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058299562_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_71a4f5c3f871f0b6609f3263b842f775.jpg
/20251127/ruzhichka-2058202534.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058299562_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_0d9c8083fa1a73b50f5dfdd2f2cfc16b.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, континентальная хоккейная лига (кхл), трактор, бенуа гру (тренер
Хоккей, Спорт, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Трактор, Бенуа Гру (тренер
Рише заявил, что рассматривает возможность ухода из "Трактора" вслед за Гру
И. о. главного тренера "Трактора" Рише заявил, что может покинуть команду
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Исполняющий обязанности главного тренера челябинского "Трактора" Рафаэль Рише заявил, что рассматривает возможность покинуть хоккейный клуб.
До этого команду возглавлял канадец Бенуа Гру, который покинул пост 17 ноября, заявив, что устал и морально, и физически. Под его руководством клуб дошел в прошлом сезоне до финала Кубка Гагарина, где проиграл в серии ярославскому "Локомотиву" (1-4).
Согласно заявлению 31-летнего Рише для TVA Gatineau, он также обдумывает варианты своего будущего в клубе и примет решение до начала новогодних праздников. Также он отметил, что ежедневно поддерживает связь с Гру и не удивлен его решением покинуть команду.