Российская теннисистка провела тренировку с Надалем
Российская теннисистка провела тренировку с Надалем - РИА Новости Спорт, 28.11.2025
Российская теннисистка провела тренировку с Надалем
Бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль и россиянка Алина Корнеева провели тренировку на Мальорке, сообщается в аккаунте академии бывшего теннисиста в РИА Новости Спорт, 28.11.2025
