Российская теннисистка провела тренировку с Надалем - РИА Новости Спорт, 28.11.2025
Теннис
 
14:57 28.11.2025 (обновлено: 15:58 28.11.2025)
Российская теннисистка провела тренировку с Надалем
Российская теннисистка провела тренировку с Надалем
Бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль и россиянка Алина Корнеева провели тренировку на Мальорке, сообщается в аккаунте академии бывшего теннисиста
спорт, рафаэль надаль, алина корнеева, женская теннисная ассоциация (wta)
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль и россиянка Алина Корнеева провели тренировку на Мальорке, сообщается в аккаунте академии бывшего теннисиста в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
На странице в соцсети опубликовано видео, на котором Надаль и Корнеева играют в теннис под руководством тренера россиянки - двукратной победительницы "Ролан Гаррос" испанки Анабель Медины-Гарригес.
«
"17 титулов "Ролан Гаррос" на одном фото", - говорится в посте.
Надалю 39 лет, на его счету 22 победы на турнирах Большого шлема, в том числе рекордные 14 титулов "Ролан Гаррос". Также Надаль является двукратным олимпийским чемпионом - в 2008 году он победил в одиночном разряде, в 2016-м - в парном.
Корнеевой 18 лет. Она занимает 213 место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Россиянка является победительницей юниорских турниров "Большого шлема" - Открытого чемпионата Австралии и "Ролан Гаррос".
