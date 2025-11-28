Рейтинг@Mail.ru
Логинова переизбрана на пост генерального директора РУСАДА - РИА Новости Спорт, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:54 28.11.2025 (обновлено: 19:14 28.11.2025)
https://ria.ru/20251128/loginova--2058474457.html
Логинова переизбрана на пост генерального директора РУСАДА
Логинова переизбрана на пост генерального директора РУСАДА - РИА Новости Спорт, 28.11.2025
Логинова переизбрана на пост генерального директора РУСАДА
Вероника Логинова переизбрана на пост генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) на новый четырехлетний срок, сообщили РИА Новости в... РИА Новости Спорт, 28.11.2025
2025-11-28T18:54:00+03:00
2025-11-28T19:14:00+03:00
русада
вероника логинова (русада)
михаил дегтярев
спорт
допинг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058475245_0:0:1170:659_1920x0_80_0_0_572d1c832382f5828c4aea86b0497ca4.jpg
/20251113/glava-2054699722.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058475245_130:0:1170:780_1920x0_80_0_0_4f6c3d4a953736ed2bb77169a8d4d2e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
русада, вероника логинова (русада), михаил дегтярев, спорт, допинг
РУСАДА, Вероника Логинова (РУСАДА), Михаил Дегтярев, Спорт, Допинг
Логинова переизбрана на пост генерального директора РУСАДА

Вероника Логинова останется на посту генерального директора РУСАДА

© Пресс-служба РУСАДАВероника Логинова
Вероника Логинова - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© Пресс-служба РУСАДА
Читать в
Дзен
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Вероника Логинова переизбрана на пост генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) на новый четырехлетний срок, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.
Решение было принято общим собранием членов РУСАДА.
«
"За первые четыре года Вероника Викторовна показала себя как руководитель, способный не только управлять сложной организацией в условиях вызовов, но и предлагать важные инициативы, способствующие усилению культуры чистого спорта в России. Ее работа заслужила высокую оценку наблюдательного совета РУСАДА и членов агентства", - отметил член наблюдательного совета РУСАДА, заведующий кафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации Первого МГМУ им. Сеченова Евгений Ачкасов.
Логинова занимает должность генерального директора РУСАДА с декабря 2021 года.
Вероника Логинова - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Глава РУСАДА рассказала о процессе восстановления статуса организации
13 ноября, 11:33
 
РУСАДАВероника Логинова (РУСАДА)Михаил ДегтяревСпортДопинг
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Перерыв
    Сибирь
    Автомобилист
    0
    1
  • Футбол
    29.11 14:00
    Акрон
    Нижний Новгород
  • Хоккей
    29.11 14:30
    Металлург Мг
    Барыс
  • Футбол
    29.11 16:30
    ЦСКА
    Оренбург
  • Хоккей
    29.11 17:00
    Спартак Москва
    Лада
  • Футбол
    29.11 17:30
    Бавария
    Санкт-Паули
  • Футбол
    29.11 18:00
    Манчестер Сити
    Лидс
  • Футбол
    29.11 18:15
    Барселона
    Алавес
  • Футбол
    29.11 19:00
    Монако
    ПСЖ
  • Футбол
    29.11 19:30
    Балтика
    Спартак Москва
  • Футбол
    29.11 20:00
    Ювентус
    Кальяри
  • Футбол
    29.11 22:45
    Милан
    Лацио
  • Футбол
    29.11 23:00
    Атлетико Мадрид
    Реал Овьедо
  • Хоккей
    29.11 22:00
    Рейнджерс
    Тампа-Бэй
  • Хоккей
    29.11 23:00
    Колорадо
    Монреаль
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала