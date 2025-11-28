Рудковская выложила видео, где Ирина Костылева, предположительно, бьет дочь

«

"Наша служба получила письменное разрешение от папы Лены Валерия на публикацию одной из видеозаписей, сделанной несколько месяцев назад, на которой мать фигуристки Лены Костылевой бьет дочь кулаком в живот, потом роняет, силой стаскивает с нее коньки. В конце такая талантливая, замечательная и такая несчастная Лена в страхе загораживает от мамы свою голову руками. Она боится, что кулаком сейчас прилетит и туда. Это недопустимо. Это чудовищно. Взрослые не должны бить детей, а дети не должны бояться своих родителей", - написала Рудковская в Telegram-канале.