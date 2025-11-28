Рейтинг@Mail.ru
Рудковская выложила видео, где Ирина Костылева, предположительно, бьет дочь - РИА Новости Спорт, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
19:29 28.11.2025 (обновлено: 20:06 28.11.2025)
https://ria.ru/20251128/kostylevy-2058481643.html
Рудковская выложила видео, где Ирина Костылева, предположительно, бьет дочь
Рудковская выложила видео, где Ирина Костылева, предположительно, бьет дочь - РИА Новости Спорт, 28.11.2025
Рудковская выложила видео, где Ирина Костылева, предположительно, бьет дочь
Продюсер и супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Яна Рудковская опубликовала видео с целью подтверждения того, что... РИА Новости Спорт, 28.11.2025
2025-11-28T19:29:00+03:00
2025-11-28T20:06:00+03:00
фигурное катание
спорт
елена костылева (фигурное катание)
яна рудковская
мария львова-белова
федерация фигурного катания на коньках россии (ффккр)
вокруг спорта
скандал
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1923066892_61:93:3487:2020_1920x0_80_0_0_1e9ef0c5b1d059ef0583547ee8e99b64.jpg
/20251126/figurnoe-2057836620.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1923066892_328:0:3059:2048_1920x0_80_0_0_d97cab3ab41044adc01b267807a2170d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, елена костылева (фигурное катание), яна рудковская, мария львова-белова, федерация фигурного катания на коньках россии (ффккр), вокруг спорта, скандал
Фигурное катание, Спорт, Елена Костылева (фигурное катание), Яна Рудковская, Мария Львова-Белова, Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР), Вокруг спорта, скандал
Рудковская выложила видео, где Ирина Костылева, предположительно, бьет дочь

Рудковская выложила видео, где, предположительно, фигуристку Костылеву бьет мать

© Иллюстрация РИА Новости . РИА Новости / Александр Вильф, социальные сети Ирины КостылевойМама фигуристки Елены Костылевой Ирина, Елена Костылева
Мама фигуристки Елены Костылевой Ирина, Елена Костылева - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© Иллюстрация РИА Новости . РИА Новости / Александр Вильф, социальные сети Ирины Костылевой
Читать в
Дзен
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Продюсер и супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Яна Рудковская опубликовала видео с целью подтверждения того, что мама фигуристки Елены Костылевой Ирина ударила свою дочь.
Рудковская в своем Telegram-канале выложила видео с камер наблюдения, на котором Костылева-старшая помогает своей дочери снять коньки после тренировки. В начале видеозаписи Ирина Костылева совершает движение, похожее на удар в живот ребенка. В конце видео Елена Костылева уходит из радиуса обзора видеокамер, держась за живот.
«
"Наша служба получила письменное разрешение от папы Лены Валерия на публикацию одной из видеозаписей, сделанной несколько месяцев назад, на которой мать фигуристки Лены Костылевой бьет дочь кулаком в живот, потом роняет, силой стаскивает с нее коньки. В конце такая талантливая, замечательная и такая несчастная Лена в страхе загораживает от мамы свою голову руками. Она боится, что кулаком сейчас прилетит и туда. Это недопустимо. Это чудовищно. Взрослые не должны бить детей, а дети не должны бояться своих родителей", - написала Рудковская в Telegram-канале.
Во вторник двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил, что отправил жалобу на имя уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в отношении матери Костылевой Ирины из-за жестокого обращения с дочерью.
В жалобе Плющенко утверждал, что мать 14-летней спортсменки ранее была удалена с тренировочной арены его академии за систематическое нарушение правопорядка (мат и оскорбления в адрес тренеров, спортсменов и их родителей) и за жестокое обращение с собственной дочерью в раздевалке на территории комплекса. По словам специалиста, он располагает доказательными видеоматериалами с камер и показаниями свидетелей. При этом Плющенко подчеркивает, что Ирина Костылева стоит на учете в органах опеки по этому вопросу. Жалоба на Костылеву также была подана в Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР).
Фигуристка Елена Костылева (слева) и тренер Екатерина Митрофанова - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
"У Лены Костылевой раны на теле": тренеру юной фигуристки надоело молчать
26 ноября, 21:03
 
Фигурное катаниеСпортЕлена Костылева (фигурное катание)Яна РудковскаяМария Львова-БеловаФедерация фигурного катания на коньках России (ФФККР)Вокруг спортаскандал
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    1-й период
    Сибирь
    Автомобилист
    0
    1
  • Футбол
    29.11 14:00
    Акрон
    Нижний Новгород
  • Хоккей
    29.11 14:30
    Металлург Мг
    Барыс
  • Футбол
    29.11 16:30
    ЦСКА
    Оренбург
  • Хоккей
    29.11 17:00
    Спартак Москва
    Лада
  • Футбол
    29.11 17:30
    Бавария
    Санкт-Паули
  • Футбол
    29.11 18:00
    Манчестер Сити
    Лидс
  • Футбол
    29.11 18:15
    Барселона
    Алавес
  • Футбол
    29.11 19:00
    Монако
    ПСЖ
  • Футбол
    29.11 19:30
    Балтика
    Спартак Москва
  • Футбол
    29.11 20:00
    Ювентус
    Кальяри
  • Футбол
    29.11 22:45
    Милан
    Лацио
  • Футбол
    29.11 23:00
    Атлетико Мадрид
    Реал Овьедо
  • Хоккей
    29.11 22:00
    Рейнджерс
    Тампа-Бэй
  • Хоккей
    29.11 23:00
    Колорадо
    Монреаль
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала