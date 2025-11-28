https://ria.ru/20251128/kostylevy-2058481643.html
Рудковская выложила видео, где Ирина Костылева, предположительно, бьет дочь
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Продюсер и супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Яна Рудковская опубликовала видео с целью подтверждения того, что мама фигуристки Елены Костылевой Ирина ударила свою дочь.
Рудковская в своем Telegram-канале выложила видео с камер наблюдения, на котором Костылева-старшая помогает своей дочери снять коньки после тренировки. В начале видеозаписи Ирина Костылева совершает движение, похожее на удар в живот ребенка. В конце видео Елена Костылева уходит из радиуса обзора видеокамер, держась за живот.
"Наша служба получила письменное разрешение от папы Лены Валерия на публикацию одной из видеозаписей, сделанной несколько месяцев назад, на которой мать фигуристки Лены Костылевой бьет дочь кулаком в живот, потом роняет, силой стаскивает с нее коньки. В конце такая талантливая, замечательная и такая несчастная Лена в страхе загораживает от мамы свою голову руками. Она боится, что кулаком сейчас прилетит и туда. Это недопустимо. Это чудовищно. Взрослые не должны бить детей, а дети не должны бояться своих родителей", - написала Рудковская в Telegram-канале.
Во вторник двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил, что отправил жалобу на имя уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в отношении матери Костылевой Ирины из-за жестокого обращения с дочерью.
В жалобе Плющенко утверждал, что мать 14-летней спортсменки ранее была удалена с тренировочной арены его академии за систематическое нарушение правопорядка (мат и оскорбления в адрес тренеров, спортсменов и их родителей) и за жестокое обращение с собственной дочерью в раздевалке на территории комплекса. По словам специалиста, он располагает доказательными видеоматериалами с камер и показаниями свидетелей. При этом Плющенко подчеркивает, что Ирина Костылева стоит на учете в органах опеки по этому вопросу. Жалоба на Костылеву также была подана в Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР).