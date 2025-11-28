Рейтинг@Mail.ru
"Северсталь" одолела "Локомотив" в матче лидеров КХЛ
Хоккей
 
22:01 28.11.2025 (обновлено: 00:32 29.11.2025)
"Северсталь" одолела "Локомотив" в матче лидеров КХЛ
"Северсталь" одолела "Локомотив" в матче лидеров КХЛ
Череповецкая "Северсталь" обыграла ярославский "Локомотив" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 29.11.2025
"Северсталь" одолела "Локомотив" в матче лидеров КХЛ

Череповецкая "Северсталь" обыграла ярославский "Локомотив" в матче лидеров КХЛ

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Череповецкая "Северсталь" обыграла ярославский "Локомотив" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая в пятницу прошла в Череповце, завершилась со счетом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0) в пользу хозяев. Шайбы забросили Михаил Ильин (5-я минута) и Илья Рейнгардт (25).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
28 ноября 2025 • начало в 19:30
Завершен
Северсталь
2 : 0
Локомотив
04:32 • Михаил Ильин
(Данил Аймурзин, Григорий Ващенко)
24:26 • Илья Рейнгардт
(Данил Аймурзин)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Голкипер "Северстали" Александр Самойлов одержал свою 50-ю победу в КХЛ. Он отразил все 32 броска по своим воротам, благодаря чему провел пятый сухой матч в текущем сезоне и 15-й - в карьере в КХЛ. Главный тренер череповчан Андрей Козырев достиг отметки в 100 побед в лиге.
"Северсталь" (44 очка) сместила "Локомотив" (43) с первой строчки турнирной таблицы Западной конференции.
В следующем матче "Северсталь" примет челябинский "Трактор" 1 декабря, "Локомотив" на следующий день дома сыграет с петербургским СКА.
Заголовок открываемого материала