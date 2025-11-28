https://ria.ru/20251128/khokkey-2058522492.html
"Северсталь" одолела "Локомотив" в матче лидеров КХЛ
Череповецкая "Северсталь" обыграла ярославский "Локомотив" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 29.11.2025
2025-11-28T22:01:00+03:00
хоккей
спорт
александр самойлов
северсталь
локомотив (ярославль)
андрей козырев
континентальная хоккейная лига (кхл)
