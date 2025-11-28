Рейтинг@Mail.ru
Малкин вошел в число претендентов на "Харт Трофи"
Хоккей
Хоккей
 
08:40 28.11.2025
Малкин вошел в число претендентов на "Харт Трофи"
Малкин вошел в число претендентов на "Харт Трофи" - РИА Новости Спорт, 28.11.2025
Малкин вошел в число претендентов на "Харт Трофи"
Российский нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин занял 10-е место в списке претендентов на "Харт Трофи" по версии авторов сайта Национальной хоккейной... РИА Новости Спорт, 28.11.2025
2025-11-28T08:40:00+03:00
2025-11-28T08:40:00+03:00
хоккей
спорт
евгений малкин
национальная хоккейная лига (нхл)
питтсбург пингвинз
1920
1080
true
1920
1440
true
1920
1920
true
спорт, евгений малкин, национальная хоккейная лига (нхл), питтсбург пингвинз
Хоккей, Спорт, Евгений Малкин, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Питтсбург Пингвинз
Малкин вошел в число претендентов на "Харт Трофи"

Малкин вошел в число претендентов на "Харт Трофи" по версии авторов сайта НХЛ

Евгений Малкин
Евгений Малкин - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© Фото : Официальный сайт ХК "Pittsburgh Penguins"
Евгений Малкин. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Российский нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин занял 10-е место в списке претендентов на "Харт Трофи" по версии авторов сайта Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
По итогам голосования 16 экспертов Малкин набрал 3 очка. Первое место занял форвард "Колорадо Эвеланш" Натан Маккиннон (70 очков), вторым стал нападающий "Чикаго Блэкхокс" Коннор Бедард (40), третьим - форвард "Сан-Хосе Шаркс" Макклин Селебрини (34).
Также в топ-10 вошли: 4. Коннор Макдэвид ("Эдмонтон Ойлерз", 28); 5. Давид Пастрняк ("Бостон Брюинз", 26); 6. Лео Карлссон ("Анахайм Дакс", 18); 7.Микко Рантанен ("Даллас Старз", 5); 8. Кейл Макар ("Колорадо Эвеланш", 4); 9. Джек Айкел ("Вегас Голден Найтс", 4), 10. Евгений Малкин ("Питтсбург Пингвинз", 3).
В текущем сезоне 39-летний Малкин с 24 очками (6 голов + 18 передач) в 22 матчах является лучшим бомбардиром команды и идет 29-м по количеству результативных баллов среди всех игроков лиги. Россиянин проводит свой последний сезон по контракту с "Пингвинз".
"Харт Трофи" вручается игроку, который внес наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате НХЛ. Победитель определяется голосованием членов Ассоциации журналистов лиги в каждом из городов, где есть клубы НХЛ. По итогам сезона-2024/25 "Харт Трофи" получил американский голкипер "Виннипег Джетс" Коннор Хеллебайк.
ХоккейСпортЕвгений МалкинНациональная хоккейная лига (НХЛ)Питтсбург Пингвинз
 
