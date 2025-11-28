Малкин вошел в число претендентов на "Харт Трофи"

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Российский нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин занял 10-е место в списке претендентов на "Харт Трофи" по версии авторов сайта Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

По итогам голосования 16 экспертов Малкин набрал 3 очка. Первое место занял форвард "Колорадо Эвеланш" Натан Маккиннон (70 очков), вторым стал нападающий "Чикаго Блэкхокс" Коннор Бедард (40), третьим - форвард "Сан-Хосе Шаркс" Макклин Селебрини (34).

Также в топ-10 вошли: 4. Коннор Макдэвид ("Эдмонтон Ойлерз", 28); 5. Давид Пастрняк ("Бостон Брюинз", 26); 6. Лео Карлссон ("Анахайм Дакс", 18); 7.Микко Рантанен ("Даллас Старз", 5); 8. Кейл Макар ("Колорадо Эвеланш", 4); 9. Джек Айкел ("Вегас Голден Найтс", 4), 10. Евгений Малкин ("Питтсбург Пингвинз", 3).

В текущем сезоне 39-летний Малкин с 24 очками (6 голов + 18 передач) в 22 матчах является лучшим бомбардиром команды и идет 29-м по количеству результативных баллов среди всех игроков лиги. Россиянин проводит свой последний сезон по контракту с "Пингвинз".