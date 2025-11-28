https://ria.ru/20251128/khokkey-2058248481.html
Малкин вошел в число претендентов на "Харт Трофи"
Малкин вошел в число претендентов на "Харт Трофи" - РИА Новости Спорт, 28.11.2025
Малкин вошел в число претендентов на "Харт Трофи"
Российский нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин занял 10-е место в списке претендентов на "Харт Трофи" по версии авторов сайта Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Малкин вошел в число претендентов на "Харт Трофи"
Малкин вошел в число претендентов на "Харт Трофи" по версии авторов сайта НХЛ
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Российский нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин занял 10-е место в списке претендентов на "Харт Трофи" по версии авторов сайта Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
По итогам голосования 16 экспертов Малкин набрал 3 очка. Первое место занял форвард "Колорадо Эвеланш" Натан Маккиннон (70 очков), вторым стал нападающий "Чикаго Блэкхокс" Коннор Бедард (40), третьим - форвард "Сан-Хосе Шаркс" Макклин Селебрини (34).
Также в топ-10 вошли: 4. Коннор Макдэвид ("Эдмонтон Ойлерз", 28); 5. Давид Пастрняк ("Бостон Брюинз", 26); 6. Лео Карлссон ("Анахайм Дакс", 18); 7.Микко Рантанен ("Даллас Старз", 5); 8. Кейл Макар ("Колорадо Эвеланш", 4); 9. Джек Айкел ("Вегас Голден Найтс", 4), 10. Евгений Малкин ("Питтсбург Пингвинз", 3).
В текущем сезоне 39-летний Малкин с 24 очками (6 голов + 18 передач) в 22 матчах является лучшим бомбардиром команды и идет 29-м по количеству результативных баллов среди всех игроков лиги. Россиянин проводит свой последний сезон по контракту с "Пингвинз".
"Харт Трофи" вручается игроку, который внес наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате НХЛ. Победитель определяется голосованием членов Ассоциации журналистов лиги в каждом из городов, где есть клубы НХЛ. По итогам сезона-2024/25 "Харт Трофи" получил американский голкипер "Виннипег Джетс" Коннор Хеллебайк.