Иран бойкотирует жеребьевку ЧМ в США
Футбол
 
13:02 28.11.2025
Иран бойкотирует жеребьевку ЧМ в США
Иран бойкотирует жеребьевку чемпионата мира по футболу из-за того, что власти США не выдали визы нескольким членам делегации.
международная федерация футбола (фифа), чемпионат мира по футболу 2026
Футбол, Международная федерация футбола (ФИФА), Чемпионат мира по футболу 2026
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Иран бойкотирует жеребьевку чемпионата мира по футболу из-за того, что власти США не выдали визы нескольким членам делегации.
Ранее американская сторона не предоставила визы нескольким членам делегации Ирана, включая президента футбольной федерации страны Мехди Таджа. Жеребьевка чемпионата мира пройдет 5 декабря в Вашингтоне.
"Мы проинформировали Международную федерацию футбола (ФИФА), что принятые решения не имеют никакого отношения к спорту, и члены иранской делегации не будут участвовать в жеребьевке чемпионата мира", - приводит слова представителя пресс-службы федерации государственному телевидению агентство Франс Пресс.
Ранее Тадж заявил, что считает подобное поведение властей США политически мотивированным. "Мы заявили главе ФИФА господину (Джанни) Инфантино, что это исключительно политическая позиция, ФИФА должна потребовать от США воздержаться от подобного поведения", - сказал он.
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике.
