"Черноморец" обыграл "Шинник" в матче Первой лиги

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Новороссийский "Черноморец" на своем поле обыграл ярославский "Шинник" в матче 21-го тура футбольной Первой лиги.

"Черноморец" продлил серию без поражений в лиге до трех матчей и располагается на 12-м месте, набрав 24 очка. "Шинник" (26) идет строчкой выше.