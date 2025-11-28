https://ria.ru/20251128/futbol-2058512078.html
"Черноморец" обыграл "Шинник" в матче Первой лиги
Новороссийский "Черноморец" на своем поле обыграл ярославский "Шинник" в матче 21-го тура футбольной Первой лиги. РИА Новости Спорт, 28.11.2025
"Черноморец" обыграл "Шинник" в матче Первой лиги
Дубль Антонова принес "Черноморцу" победу над "Шинником" в матче Первой лиги