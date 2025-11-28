Рейтинг@Mail.ru
"Черноморец" обыграл "Шинник" в матче Первой лиги
Футбол
 
21:06 28.11.2025
"Черноморец" обыграл "Шинник" в матче Первой лиги
"Черноморец" обыграл "Шинник" в матче Первой лиги
Новороссийский "Черноморец" на своем поле обыграл ярославский "Шинник" в матче 21-го тура футбольной Первой лиги. РИА Новости Спорт, 28.11.2025
первая лига, спорт, черноморец (новороссийск), шинник, даниил корнюшин
Футбол, Первая лига, Спорт, Черноморец (Новороссийск), Шинник, Даниил Корнюшин
"Черноморец" обыграл "Шинник" в матче Первой лиги

Дубль Антонова принес "Черноморцу" победу над "Шинником" в матче Первой лиги

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Новороссийский "Черноморец" на своем поле обыграл ярославский "Шинник" в матче 21-го тура футбольной Первой лиги.
Первая лига
28 ноября 2025 • начало в 19:00
Завершен
Черноморец
2 : 1
Шинник
17‎’‎ • Антон Антонов
29‎’‎ • Антон Антонов
41‎’‎ • Даниил Корнюшин
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча, которая прошла в Новороссийске, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе "Черноморца" дубль оформил Антон Антонов (17-я и 29-я минуты). У "Шинника" голом отметился Даниил Корнюшин (41).
"Черноморец" продлил серию без поражений в лиге до трех матчей и располагается на 12-м месте, набрав 24 очка. "Шинник" (26) идет строчкой выше.
ФутболПервая ЛигаСпортЧерноморец (Новороссийск)ШинникДаниил Корнюшин
 
