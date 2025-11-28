Глава Кабардино-Балкарии поздравил дзюдоиста Блиева

НАЛЬЧИК, 28 ноя - РИА Новости. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков поздравил российского дзюдоиста, уроженца республики Аюба Блиева с завоеванием золотой медали на турнире "Большого шлема" в Абу-Даби, которая стала первой для россиян после возвращения права выступать под флагом страны.