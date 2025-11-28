Глава Кабардино-Балкарии поздравил дзюдоиста Блиева

НАЛЬЧИК, 28 ноя - РИА Новости. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков поздравил российского дзюдоиста, уроженца республики Аюба Блиева с завоеванием золотой медали на турнире "Большого шлема" в Абу-Даби, которая стала первой для россиян после возвращения права выступать под флагом страны.
Блиев в пятницу завоевал первую золотую медаль для сборной России по дзюдо после возвращения права выступать под флагом страны. В четверг исполком Международной федерации дзюдо (IJF) проголосовал за возвращение права россиянам участвовать в международных соревнованиях с национальной символикой. В пятницу конгресс Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) проголосовал за восстановление допуска российских спортсменов к соревнованиям под эгидой организации в нейтральном статусе.
"Сегодня российский дзюдоист, наш земляк Аюб Блиев выиграл "золото" на турнире Большого шлема в Абу-Даби. В финале он победил Ариунболда Энхтайвана из Монголии в весовой категории до 60 килограммов. Это первая золотая медаль после возвращения нашим дзюдоистам права выступать под флагом России. Искренне поздравляю Аюба с этой победой! Желаю новых успехов на благо всей нашей России и Кабардино-Балкарии!" - написал Коков в своем Telegram-канале.