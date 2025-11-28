На футбольном матче в Боливии произошла массовая драка

Беспорядки на стадионе "Арсенал" в Туле во время матча между ФК "Арсенал" (Тула) и ФК "Торпедо" (Москва)

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Массовая драка произошла после ответного матча четвертьфинала Кубка Боливии по футболу между командами "Реал Оруро" и "Блуминг", сообщает боливийское издание El Potosi.

Прошедшая во вторник встреча завершилась со счетом 2:2, по сумме двух матчей (4:3) в следующую стадию турнира вышел "Блуминг". После финального свистка игроки "Реал Оруро" Себастьян Себальос и Хулио Вилья, а также их тренер Марсело Робледо начали перепалку с футболистами победившей команды. Для прекращения драки были привлечены 20 полицейских, они применили слезоточивый газ.

Как сообщает другое боливийское издание, Vision360, в результате драки были удалены семь игроков "Блуминга" и четыре футболиста "Реал Оруро", а также члены тренерского штаба обеих команд. Отмечается, что во время инцидента Робледо получил травму плеча и удар головы, из-за чего был вынужден обратиться в больницу.