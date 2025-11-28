Рейтинг@Mail.ru
На футбольном матче в Боливии произошла массовая драка
Футбол
 
12:41 28.11.2025
На футбольном матче в Боливии произошла массовая драка
На футбольном матче в Боливии произошла массовая драка
Массовая драка произошла после ответного матча четвертьфинала Кубка Боливии по футболу между командами "Реал Оруро" и "Блуминг", сообщает боливийское издание El
спорт
Футбол, Спорт
На футбольном матче в Боливии произошла массовая драка

Массовая драка во время матча в Боливии завершилась 17 красными карточками

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Массовая драка произошла после ответного матча четвертьфинала Кубка Боливии по футболу между командами "Реал Оруро" и "Блуминг", сообщает боливийское издание El Potosi.
Прошедшая во вторник встреча завершилась со счетом 2:2, по сумме двух матчей (4:3) в следующую стадию турнира вышел "Блуминг". После финального свистка игроки "Реал Оруро" Себастьян Себальос и Хулио Вилья, а также их тренер Марсело Робледо начали перепалку с футболистами победившей команды. Для прекращения драки были привлечены 20 полицейских, они применили слезоточивый газ.
Как сообщает другое боливийское издание, Vision360, в результате драки были удалены семь игроков "Блуминга" и четыре футболиста "Реал Оруро", а также члены тренерского штаба обеих команд. Отмечается, что во время инцидента Робледо получил травму плеча и удар головы, из-за чего был вынужден обратиться в больницу.
Срок дисквалификации для участников драки будет вынесен на основании анализа отчетов арбитра. Ожидается, что срок отстранения составит от трех до шести матчей. При этом разнимавшие драку смогут избежать санкций.
