На футбольном матче в Боливии произошла массовая драка
На футбольном матче в Боливии произошла массовая драка - РИА Новости Спорт, 28.11.2025
На футбольном матче в Боливии произошла массовая драка
Массовая драка произошла после ответного матча четвертьфинала Кубка Боливии по футболу между командами "Реал Оруро" и "Блуминг", сообщает боливийское издание El РИА Новости Спорт, 28.11.2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105679/84/1056798425_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_5dabd5ebe644ea497a51a0982fcf6edc.jpg
Массовая драка во время матча в Боливии завершилась 17 красными карточками
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Массовая драка произошла после ответного матча четвертьфинала Кубка Боливии по футболу между командами "Реал Оруро" и "Блуминг", сообщает боливийское издание El Potosi.
Прошедшая во вторник встреча завершилась со счетом 2:2, по сумме двух матчей (4:3) в следующую стадию турнира вышел "Блуминг". После финального свистка игроки "Реал Оруро" Себастьян Себальос и Хулио Вилья, а также их тренер Марсело Робледо начали перепалку с футболистами победившей команды. Для прекращения драки были привлечены 20 полицейских, они применили слезоточивый газ.
Как сообщает другое боливийское издание, Vision360, в результате драки были удалены семь игроков "Блуминга" и четыре футболиста "Реал Оруро", а также члены тренерского штаба обеих команд. Отмечается, что во время инцидента Робледо получил травму плеча и удар головы, из-за чего был вынужден обратиться в больницу.
Срок дисквалификации для участников драки будет вынесен на основании анализа отчетов арбитра. Ожидается, что срок отстранения составит от трех до шести матчей. При этом разнимавшие драку смогут избежать санкций.