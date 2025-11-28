Дегтярев поздравил дзюдоиста из России с победой

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев поздравил российского дзюдоиста Аюба Блиева с завоеванием золотой медали на турнире Большого шлема в Абу-Даби.
Блиев в пятницу завоевал первую золотую медаль для сборной России по дзюдо после возвращения права выступать под флагом страны. 27 ноября исполком Международной федерации дзюдо (IJF) проголосовал за возвращение права россиянам участвовать в международных соревнованиях с национальной символикой. Также в пятницу конгресс Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) проголосовал за восстановление допуска российских спортсменов к соревнованиям под эгидой организации в нейтральном статусе.
"Конгресс European Gymnastics допустил российских спортсменов к участию на территории Европы. Решение касается всех пяти видов. Процесс идет. Вчера исполком принял положительное решение по допуску наших дзюдоистов. Первые выступления дзюдоистов начались в Абу-Даби. Полчаса назад в весовой категории до 60 кг победил наш спортсмен Аюб Блиев. Поздравляем борца и нашу сборную с этим событием", - заявил Дегтярев.