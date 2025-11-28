Рейтинг@Mail.ru
Дегтярев поздравил дзюдоиста из России с победой
17:47 28.11.2025 (обновлено: 18:17 28.11.2025)
Дегтярев поздравил дзюдоиста из России с победой
Дегтярев поздравил дзюдоиста из России с победой
Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев поздравил российского дзюдоиста Аюба Блиева с завоеванием золотой медали на турнире РИА Новости Спорт, 28.11.2025
спорт, михаил дегтярев, олимпийский комитет россии (окр), дзюдо
Единоборства, Спорт, Михаил Дегтярев, Олимпийский комитет России (ОКР), Дзюдо
Дегтярев поздравил дзюдоиста из России с победой

Дегтярев поздравил дзюдоиста Аюба Блиева с победой на турнире в Абу-Даби

Михаил Дегтярев
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев поздравил российского дзюдоиста Аюба Блиева с завоеванием золотой медали на турнире Большого шлема в Абу-Даби.
Блиев в пятницу завоевал первую золотую медаль для сборной России по дзюдо после возвращения права выступать под флагом страны. 27 ноября исполком Международной федерации дзюдо (IJF) проголосовал за возвращение права россиянам участвовать в международных соревнованиях с национальной символикой. Также в пятницу конгресс Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) проголосовал за восстановление допуска российских спортсменов к соревнованиям под эгидой организации в нейтральном статусе.
«
"Конгресс European Gymnastics допустил российских спортсменов к участию на территории Европы. Решение касается всех пяти видов. Процесс идет. Вчера исполком принял положительное решение по допуску наших дзюдоистов. Первые выступления дзюдоистов начались в Абу-Даби. Полчаса назад в весовой категории до 60 кг победил наш спортсмен Аюб Блиев. Поздравляем борца и нашу сборную с этим событием", - заявил Дегтярев.
Светлана Журова - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Журова назвала символичным допуск российских дзюдоистов с флагом и гимном
27 ноября, 13:23
 
Единоборства, Спорт, Михаил Дегтярев, Олимпийский комитет России (ОКР), Дзюдо
 
