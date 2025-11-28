Крамаренко и Чикунову наградили статуэтками премии "Серебряная лань"

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Гимнастка Лала Крамаренко и пловчиха Евгения Чикунова получили награду "Серебряная лань" 2024 года на торжественной церемонии в Москве.
Награждение лауреатов премии прошло в пятницу.
"Огромная честь получить "Серебряную лань". Хочу сказать огромное спасибо моим родителям - они на протяжении всей моей карьеры со мной. Также хочу сказать огромное спасибо тренерам. И Ирине Александровне Винер. И, конечно же, вам, журналистам, без вас нас бы тоже не было. Вы на протяжении всей карьеры с нами и сопровождаете нас на всех соревнованиях. Мы всегда все читаем. И это огромная честь для нас. Поэтому всем огромное спасибо", - сказала Крамаренко во время награждения в категории "Лучший спортсмен".
"Это общая победа - моя, тренера, родителей, всех близких и, конечно же, журналистов. Спасибо вам огромное, что доверили мне такую награду", - заявила Чикунова.
В списке лауреатов также Яна Бурлакова (велоспорт), Мирон Лифинцев (плавание), Захар Петров (гребля), Климент Колесников (плавание), Дарья Лукьяненко (параплавание), Сергей Рябов и Денис Калинин (оба - самбо), Алина Лысенко (велоспорт), Мирра Андреева и Диана Шнайдер (обе - теннис), тренер по прыжкам в высоту Елена Попкова.
Премию "Серебряная лань" традиционно вручает Федерация спортивных журналистов России по итогам года.