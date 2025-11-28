Рейтинг@Mail.ru
Умар Нурмагомедов проведет бой с Фигередо на турнире UFC 324
Единоборства
 
09:54 28.11.2025
Умар Нурмагомедов проведет бой с Фигередо на турнире UFC 324
28.11.2025
Умар Нурмагомедов проведет бой с Фигередо на турнире UFC 324
Россиянин Умар Нурмагомедов проведет поединок в наилегчайшем весе против бразильца Дейвесона Фигередо на 324-м номерном турнире Абсолютного бойцовского... РИА Новости Спорт, 28.11.2025
спорт, лас-вегас, сидней, австралия, хабиб нурмагомедов, умар нурмагомедов, пэдди пимблетт, ufc
Единоборства, Спорт, Лас-Вегас, Сидней, Австралия, Хабиб Нурмагомедов, Умар Нурмагомедов, Пэдди Пимблетт, UFC
Умар Нурмагомедов проведет бой с Фигередо на турнире UFC 324

Умар Нурмагомедов проведет бой с Фигередо на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе

© Фото : UFC RussiaУмар Нурмагомедов
Умар Нурмагомедов - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© Фото : UFC Russia
Умар Нурмагомедов. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Россиянин Умар Нурмагомедов проведет поединок в наилегчайшем весе против бразильца Дейвесона Фигередо на 324-м номерном турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), сообщается на странице организации в соцсети X.
Турнир пройдет в Лас-Вегасе 24 января. Также в этот вечер американец Джастин Гэйтжи сразится с британцем Пэдди Пимблеттом за титул временного чемпиона в легком весе. Ранее обладатель титула испанец Илия Топурия сообщил, что из-за тяжелого периода в личной жизни не будет выступать в первом квартале 2026 года, и выразил готовность оставить пояс.
В легчайшем весе у женщин американка Кайла Харрисон проведет защиту титула против экс-чемпионки UFC в двух весовых категориях бразильянкой Амандой Нуньес, которая приняла решение возобновить карьеру. Последний поединок она провела в 2023 году.
Также экс-чемпион UFC в легчайшем весе американец Шон О’Мэлли проведет бой с китайцем Сун Ядуном.
Главным событием турнира UFC 325, который состоится 31 января в Сиднее, станет реванш между чемпионом UFC в полулегком весе австралийцем Александром Волкановски и бразильцем Диего Лопесом. Первый бой за вакантный титул в апреле завершился победой представителя Австралии единогласным решением судей.
Нурмагомедову 29 лет. На счету двоюродного брата члена Зала славы UFC Хабиба Нурмагомедова 19 побед в 20 поединках. В активе 37-летнего Фигередо 25 побед, пять поражений и одна ничья. Он является бывшим чемпионом UFC в наилегчайшем весе. В октябре бразилец сообщил, что попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого его автомобиль несколько раз перевернулся.
ЕдиноборстваСпортЛас-ВегасСиднейАвстралияХабиб НурмагомедовУмар НурмагомедовПэдди ПимблеттUFC
 
