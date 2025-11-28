Умар Нурмагомедов проведет бой с Фигередо на турнире UFC 324

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Россиянин Умар Нурмагомедов проведет поединок в наилегчайшем весе против бразильца Дейвесона Фигередо на 324-м номерном турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), сообщается на странице организации в соцсети X.

Турнир пройдет в Лас-Вегасе 24 января. Также в этот вечер американец Джастин Гэйтжи сразится с британцем Пэдди Пимблеттом за титул временного чемпиона в легком весе. Ранее обладатель титула испанец Илия Топурия сообщил, что из-за тяжелого периода в личной жизни не будет выступать в первом квартале 2026 года, и выразил готовность оставить пояс.

В легчайшем весе у женщин американка Кайла Харрисон проведет защиту титула против экс-чемпионки UFC в двух весовых категориях бразильянкой Амандой Нуньес, которая приняла решение возобновить карьеру. Последний поединок она провела в 2023 году.

Также экс-чемпион UFC в легчайшем весе американец Шон О’Мэлли проведет бой с китайцем Сун Ядуном.

Главным событием турнира UFC 325, который состоится 31 января в Сиднее, станет реванш между чемпионом UFC в полулегком весе австралийцем Александром Волкановски и бразильцем Диего Лопесом. Первый бой за вакантный титул в апреле завершился победой представителя Австралии единогласным решением судей.