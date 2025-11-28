Рейтинг@Mail.ru
"Бостон" вызвал российского хоккеиста из фарм-клуба - РИА Новости Спорт, 28.11.2025
Хоккей
 
21:56 28.11.2025
"Бостон" вызвал российского хоккеиста из фарм-клуба
"Бостон" вызвал российского хоккеиста из фарм-клуба
"Бостон Брюинз" вызвал в первую команду российского форварда Георгия Меркулова из фарм-клуба, сообщается на официальном сайте клуба Национальной хоккейной лиги... РИА Новости Спорт, 28.11.2025
"Бостон" вызвал российского хоккеиста из фарм-клуба

"Бостон" вызвал российского хоккеиста Георгия Меркулова из фарм-клуба

© Соцсети АХЛХоккеист "Бостона" Георгий Меркулов
Хоккеист Бостона Георгий Меркулов - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© Соцсети АХЛ
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. "Бостон Брюинз" вызвал в первую команду российского форварда Георгия Меркулова из фарм-клуба, сообщается на официальном сайте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Отмечается, что также в активный состав вернулся восстановившийся после травмы верхней части тела американский форвард команды Кейси Миттельштадт, который пропустил девять матчей команды.
Меркулов в нынешнем сезоне провел 17 матчей в АХЛ за "Провиденс Брюинз", в которых набрал 14 очков (6 голов + 8 передач). Он занимает третье место в команде по результативности.
Меркулову 25 лет, он подписал контракт с "Бостоном" в 2022 году. В его активе 10 матчей в составе "Брюинз" в НХЛ, в которых он оформил одну результативную передачу.
Евгений Малкин - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Малкин вошел в число претендентов на "Харт Трофи"
