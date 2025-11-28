"Бостон" вызвал российского хоккеиста из фарм-клуба

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. "Бостон Брюинз" вызвал в первую команду российского форварда Георгия Меркулова из фарм-клуба, сообщается на официальном сайте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Отмечается, что также в активный состав вернулся восстановившийся после травмы верхней части тела американский форвард команды Кейси Миттельштадт, который пропустил девять матчей команды.

Меркулов в нынешнем сезоне провел 17 матчей в АХЛ за "Провиденс Брюинз", в которых набрал 14 очков (6 голов + 8 передач). Он занимает третье место в команде по результативности.