https://ria.ru/20251128/boston-2058521966.html
"Бостон" вызвал российского хоккеиста из фарм-клуба
"Бостон" вызвал российского хоккеиста из фарм-клуба - РИА Новости Спорт, 28.11.2025
"Бостон" вызвал российского хоккеиста из фарм-клуба
"Бостон Брюинз" вызвал в первую команду российского форварда Георгия Меркулова из фарм-клуба, сообщается на официальном сайте клуба Национальной хоккейной лиги... РИА Новости Спорт, 28.11.2025
2025-11-28T21:56:00+03:00
2025-11-28T21:56:00+03:00
2025-11-28T21:56:00+03:00
хоккей
спорт
бостон брюинз
национальная хоккейная лига (нхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/11/1984200977_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_8d433881a7127fd03ee79e06ec2d098f.jpg
/20251128/khokkey-2058248481.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/11/1984200977_175:0:1075:675_1920x0_80_0_0_42c4755ffc2c4774248dde4a64807898.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, бостон брюинз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Бостон Брюинз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
"Бостон" вызвал российского хоккеиста из фарм-клуба
"Бостон" вызвал российского хоккеиста Георгия Меркулова из фарм-клуба
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. "Бостон Брюинз" вызвал в первую команду российского форварда Георгия Меркулова из фарм-клуба, сообщается на официальном сайте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Отмечается, что также в активный состав вернулся восстановившийся после травмы верхней части тела американский форвард команды Кейси Миттельштадт, который пропустил девять матчей команды.
Меркулов в нынешнем сезоне провел 17 матчей в АХЛ за "Провиденс Брюинз", в которых набрал 14 очков (6 голов + 8 передач). Он занимает третье место в команде по результативности.
Меркулову 25 лет, он подписал контракт с "Бостоном" в 2022 году. В его активе 10 матчей в составе "Брюинз" в НХЛ
, в которых он оформил одну результативную передачу.