Российский дзюдоист взял первое золото после возвращения флага

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Российский дзюдоист Аюб Блиев завоевал на турнире Большого шлема в Абу-Даби золотую медаль, которая стала первой для россиян после возвращения права выступать под флагом страны.

В финальной схватке в весовой категории до 60 кг Блиев одолел представителя Монголии Ариунболда Энхтайвана.

Турнир в Абу-Даби, который проходит с 28 по 30 ноября, является первым с момента возвращения россиянам права выступать под своими флагом и гимном. 27 ноября исполком Международной федерации дзюдо (IJF) проголосовал за возвращение права россиянам участвовать в международных соревнованиях с национальной символикой.