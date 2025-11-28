https://ria.ru/20251128/bliev-2058423386.html
Российский дзюдоист взял первое золото после возвращения флага
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Российский дзюдоист Аюб Блиев завоевал на турнире Большого шлема в Абу-Даби золотую медаль, которая стала первой для россиян после возвращения права выступать под флагом страны.
В финальной схватке в весовой категории до 60 кг Блиев одолел представителя Монголии Ариунболда Энхтайвана.
Турнир в Абу-Даби, который проходит с 28 по 30 ноября, является первым с момента возвращения россиянам права выступать под своими флагом и гимном. 27 ноября исполком Международной федерации дзюдо (IJF) проголосовал за возвращение права россиянам участвовать в международных соревнованиях с национальной символикой.
Блиеву 28 лет. Он завоевал бронзовую медаль чемпионата мира 2025 года в Будапеште и серебряную медаль чемпионата Европы 2025 года в Подгорице. Также Блиев является чемпионом России, двукратным серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов России.