Российский дзюдоист взял первое золото после возвращения флага
16:51 28.11.2025 (обновлено: 17:25 28.11.2025)
Российский дзюдоист взял первое золото после возвращения флага
Российский дзюдоист взял первое золото после возвращения флага
Новости
дзюдо, спорт
Единоборства, Дзюдо, Спорт
Российский дзюдоист взял первое золото после возвращения флага

Блиев принес сборной России по дзюдо первое золото после возвращения флага

© Фото : соцсети Федерации дзюдо РоссииАюб Блиев
Аюб Блиев - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© Фото : соцсети Федерации дзюдо России
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Российский дзюдоист Аюб Блиев завоевал на турнире Большого шлема в Абу-Даби золотую медаль, которая стала первой для россиян после возвращения права выступать под флагом страны.
В финальной схватке в весовой категории до 60 кг Блиев одолел представителя Монголии Ариунболда Энхтайвана.
Турнир в Абу-Даби, который проходит с 28 по 30 ноября, является первым с момента возвращения россиянам права выступать под своими флагом и гимном. 27 ноября исполком Международной федерации дзюдо (IJF) проголосовал за возвращение права россиянам участвовать в международных соревнованиях с национальной символикой.
Блиеву 28 лет. Он завоевал бронзовую медаль чемпионата мира 2025 года в Будапеште и серебряную медаль чемпионата Европы 2025 года в Подгорице. Также Блиев является чемпионом России, двукратным серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов России.
Серебряный призер Олимпийских игр в Афинах Виталий Макаров - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Возглавляющий сборную по дзюдо Макаров признан тренером года в России
27 ноября, 17:46
 
