Спринт первого этапа Кубка России по биатлону вновь перенесли из-за холода

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Организаторы отказались от проведения мужского спринта 28 ноября на первом этапе Кубка России по биатлону, сообщается в Telegram-канале Союза биатлонистов России (СБР).

Соревнования проходят в Ханты-Мансийске, где на данный момент температура держится около -27 градусов по Цельсию. Изначально спринт был запланирован на утро, но переносился из-за неблагоприятных погодных условий на дневное время и должен был пройти в 15:00 мск.