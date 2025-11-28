https://ria.ru/20251128/biatlon-2058298940.html
Спринт первого этапа Кубка России по биатлону вновь перенесли из-за холода
Спринт первого этапа Кубка России по биатлону вновь перенесли из-за холода
2025-11-28T10:33:00+03:00
2025-11-28T10:33:00+03:00
2025-11-28T12:04:00+03:00
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Организаторы отказались от проведения мужского спринта 28 ноября на первом этапе Кубка России по биатлону, сообщается в Telegram-канале Союза биатлонистов России (СБР).
Соревнования проходят в Ханты-Мансийске, где на данный момент температура держится около -27 градусов по Цельсию. Изначально спринт был запланирован на утро, но переносился из-за неблагоприятных погодных условий на дневное время и должен был пройти в 15:00 мск.
В связи с погодными условиями спринт перенесен на 29 ноября, начало - 09:30 мск.