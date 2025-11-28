Рейтинг@Mail.ru
Спринт первого этапа Кубка России по биатлону вновь перенесли из-за холода - РИА Новости Спорт, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Биатлон/Мишени - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Биатлон
 
10:33 28.11.2025 (обновлено: 12:04 28.11.2025)
https://ria.ru/20251128/biatlon-2058298940.html
Спринт первого этапа Кубка России по биатлону вновь перенесли из-за холода
Спринт первого этапа Кубка России по биатлону вновь перенесли из-за холода - РИА Новости Спорт, 28.11.2025
Спринт первого этапа Кубка России по биатлону вновь перенесли из-за холода
Организаторы отказались от проведения мужского спринта 28 ноября на первом этапе Кубка России по биатлону, сообщается в Telegram-канале Союза биатлонистов... РИА Новости Спорт, 28.11.2025
2025-11-28T10:33:00+03:00
2025-11-28T12:04:00+03:00
биатлон
спорт
кубок россии по биатлону
союз биатлонистов россии (сбр)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/03/1862774304_0:183:3315:2048_1920x0_80_0_0_74b08617b33e740e02e54a0e2fdc4c00.jpg
/20251127/maygurov-2058143942.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/03/1862774304_584:0:3315:2048_1920x0_80_0_0_ed361f89b02a8d29bf7545c3010a2a0f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, кубок россии по биатлону, союз биатлонистов россии (сбр)
Биатлон, Спорт, Кубок России по биатлону, Союз биатлонистов России (СБР)
Спринт первого этапа Кубка России по биатлону вновь перенесли из-за холода

Организаторы вновь перенесли спринт на первом этапе Кубка России по биатлону

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкБиатлонист Максим Цветков
Биатлонист Максим Цветков - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Организаторы отказались от проведения мужского спринта 28 ноября на первом этапе Кубка России по биатлону, сообщается в Telegram-канале Союза биатлонистов России (СБР).
Соревнования проходят в Ханты-Мансийске, где на данный момент температура держится около -27 градусов по Цельсию. Изначально спринт был запланирован на утро, но переносился из-за неблагоприятных погодных условий на дневное время и должен был пройти в 15:00 мск.
В связи с погодными условиями спринт перенесен на 29 ноября, начало - 09:30 мск.
Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуро - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Майгуров рассказал об общении СБР с Фуркадом
27 ноября, 18:05
 
БиатлонСпортКубок России по биатлонуСоюз биатлонистов России (СБР)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    1-й период
    Сибирь
    Автомобилист
    0
    1
  • Футбол
    29.11 14:00
    Акрон
    Нижний Новгород
  • Хоккей
    29.11 14:30
    Металлург Мг
    Барыс
  • Футбол
    29.11 16:30
    ЦСКА
    Оренбург
  • Хоккей
    29.11 17:00
    Спартак Москва
    Лада
  • Футбол
    29.11 17:30
    Бавария
    Санкт-Паули
  • Футбол
    29.11 18:00
    Манчестер Сити
    Лидс
  • Футбол
    29.11 18:15
    Барселона
    Алавес
  • Футбол
    29.11 19:00
    Монако
    ПСЖ
  • Футбол
    29.11 19:30
    Балтика
    Спартак Москва
  • Футбол
    29.11 20:00
    Ювентус
    Кальяри
  • Футбол
    29.11 22:45
    Милан
    Лацио
  • Футбол
    29.11 23:00
    Атлетико Мадрид
    Реал Овьедо
  • Хоккей
    29.11 22:00
    Рейнджерс
    Тампа-Бэй
  • Хоккей
    29.11 23:00
    Колорадо
    Монреаль
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала