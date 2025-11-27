Рейтинг@Mail.ru
"Миротворец" внес в базу первого российского пилота "Формулы-1" - РИА Новости Спорт, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:07 27.11.2025 (обновлено: 06:13 27.11.2025)
https://ria.ru/20251127/ukraina-2057893389.html
"Миротворец" внес в базу первого российского пилота "Формулы-1"
"Миротворец" внес в базу первого российского пилота "Формулы-1" - РИА Новости Спорт, 27.11.2025
"Миротворец" внес в базу первого российского пилота "Формулы-1"
Скандально известный украинский сайт "Миротворец" внес в свою базу первого российского пилота "Формулы-1", вице-президента Российской автомобильной федерации... РИА Новости Спорт, 27.11.2025
2025-11-27T06:07:00+03:00
2025-11-27T06:13:00+03:00
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
дунья миятович
мария захарова
российская автомобильная федерация
обсе
виталий петров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/23178/01/231780149_0:321:4752:2994_1920x0_80_0_0_d8f048e66a1a7e084a340bcbcd45c384.jpg
/20251127/ukraina-2057892923.html
/20251127/mirotvorets-2057892298.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/23178/01/231780149_29:0:4253:3168_1920x0_80_0_0_a729133d82a3af1280a252fa3d845f67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, дунья миятович, мария захарова, российская автомобильная федерация, обсе, виталий петров, спорт
Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Россия, Дунья Миятович, Мария Захарова, Российская автомобильная федерация, ОБСЕ, Виталий Петров, Спорт
"Миротворец" внес в базу первого российского пилота "Формулы-1"

Украинский сайт "Миротворец" внес в базу российского пилота "Формулы-1" Петрова

© РИА Новости / Елена ВисенсРоссийский автогонщик Виталий Петров
Российский автогонщик Виталий Петров - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Елена Висенс
Российский автогонщик Виталий Петров. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Скандально известный украинский сайт "Миротворец" внес в свою базу первого российского пилота "Формулы-1", вице-президента Российской автомобильной федерации Виталия Петрова, выяснило РИА Новости, изучив данные сайта.
На ресурсе указано, что Петров попал в скандальную базу за якобы "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины".
Полузащитник сборной России Денис Глушаков (на первом плане) - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Украинский сайт "Миротворец" внес в базу нескольких российских спортсменов
Вчера, 06:06
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом", который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов.
Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
Виталий Прохоров - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Олимпийского чемпиона по хоккею внесли в базу "Миротворец"
Вчера, 05:56
 
Донецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияДунья МиятовичМария ЗахароваРоссийская автомобильная федерацияОБСЕВиталий ПетровСпорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    7
    4
  • Футбол
    Закончен (П)
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    Автомобилист
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Лада
    4
    2
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Москва
    Зенит
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Порту
    Ницца
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Янг Бойз
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Мидтъюлланн
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фейенорд
    Селтик
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    ПАОК
    Бранн
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лилль
    Динамо Загреб
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Црвена Звезда
    ФКСБ
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Зальцбург
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фиорентина
    АЕК Афины
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Страсбур
    Кристал Пэлас
    2
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала