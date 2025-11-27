https://ria.ru/20251127/travma-2057946456.html
В США 20-летний баскетболист умер из-за травмы, полученной во время матча
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Баскетболист из США Итан Диц, выступавший за команду колледжа Коннорса (штат Оклахома), скончался в 20-летнем возрасте из-за травмы, полученной в ходе матча Национальной спортивной ассоциации юниорских колледжей (NJCAA), сообщается на сайте образовательного учреждения.
В заявлении колледжа говорится, что Диц получил травму, характер которой не раскрывается, во время субботнего матча и скончался от нее утром во вторник. В связи с утратой учебное заведение отменило матчи женской и мужской баскетбольных команд с 25 ноября по 1 декабря, а в этот же день в колледже состоится вечер памяти баскетболиста.
"Диц был тем игроком, которого тренер всегда надеется увидеть в команде. Он был талантлив как в спортивном, так и в учебном плане и понимал важность тяжелой работы. Стоило увидеть его улыбку, и становилось понятно, что у него большое сердце. Он был человеком с характером и отличным товарищем по команде. Наши мысли с семьей Итана, его друзьями и нашей командой, пока мы переживаем эту утрату", - заявил главный тренер команды колледжа Билл Мьюз.
По информации Yahoo
Sports, Диц являлся второкурсником и выступал на позиции форварда. В текущем сезоне баскетболист набирал в среднем 11 очков и делал 9.4 подбора за игру.