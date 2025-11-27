В США 20-летний баскетболист умер из-за травмы, полученной во время матча

В заявлении колледжа говорится, что Диц получил травму, характер которой не раскрывается, во время субботнего матча и скончался от нее утром во вторник. В связи с утратой учебное заведение отменило матчи женской и мужской баскетбольных команд с 25 ноября по 1 декабря, а в этот же день в колледже состоится вечер памяти баскетболиста.

"Диц был тем игроком, которого тренер всегда надеется увидеть в команде. Он был талантлив как в спортивном, так и в учебном плане и понимал важность тяжелой работы. Стоило увидеть его улыбку, и становилось понятно, что у него большое сердце. Он был человеком с характером и отличным товарищем по команде. Наши мысли с семьей Итана, его друзьями и нашей командой, пока мы переживаем эту утрату", - заявил главный тренер команды колледжа Билл Мьюз.