Тарпищев сообщил, что планирует встречу с президентом МОК

В настоящее время Олимпийский комитет России (ОКР) временно лишен МОК статуса национального олимпийского комитета (НОК) России за включение в свои члены олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Ранее министр спорта России, глава ОКР Михаил Дегтярев сообщал, что после изменения устава ОКР юридических препятствий для восстановления полноценного статуса организации нет.

"Давайте не будем загадывать, - сказал Тарпищев, отвечая на вопрос о том, может ли ближайший исполком МОК в декабре вернуть ОКР полноценный статус. - Контакт с МОК, конечно, есть. Я больше всех в МОК бываю, у меня будет встреча с президентом. Подождать еще надо, но вообще становятся лучше (отношения с МОК)".