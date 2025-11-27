Рейтинг@Mail.ru
Тарпищев сообщил, что планирует встречу с президентом МОК
Теннис
 
19:24 27.11.2025
Тарпищев сообщил, что планирует встречу с президентом МОК
Тарпищев сообщил, что планирует встречу с президентом МОК
теннис
спорт
шамиль тарпищев
михаил дегтярев
международный олимпийский комитет (мок)
олимпийский комитет россии (окр)
федерация тенниса россии (фтр)
спорт, шамиль тарпищев, михаил дегтярев, международный олимпийский комитет (мок), олимпийский комитет россии (окр), федерация тенниса россии (фтр)
Теннис, Спорт, Шамиль Тарпищев, Михаил Дегтярев, Международный олимпийский комитет (МОК), Олимпийский комитет России (ОКР), Федерация тенниса России (ФТР)
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости, Андрей Симоненко. Член Международного олимпийского комитета (МОК), президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев сообщил РИА Новости, что у него запланирована встреча с президентом МОК Кирсти Ковентри.
В настоящее время Олимпийский комитет России (ОКР) временно лишен МОК статуса национального олимпийского комитета (НОК) России за включение в свои члены олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Ранее министр спорта России, глава ОКР Михаил Дегтярев сообщал, что после изменения устава ОКР юридических препятствий для восстановления полноценного статуса организации нет.
"Давайте не будем загадывать, - сказал Тарпищев, отвечая на вопрос о том, может ли ближайший исполком МОК в декабре вернуть ОКР полноценный статус. - Контакт с МОК, конечно, есть. Я больше всех в МОК бываю, у меня будет встреча с президентом. Подождать еще надо, но вообще становятся лучше (отношения с МОК)".
Ближайший исполком МОК пройдет 9-10 декабря в Лозанне.
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Тарпищев спрогнозировал сроки восстановления позиций России в МОК
15 октября, 12:30
 
ТеннисСпортШамиль ТарпищевМихаил ДегтяревМеждународный олимпийский комитет (МОК)Олимпийский комитет России (ОКР)Федерация тенниса России (ФТР)
 
