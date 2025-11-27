https://ria.ru/20251127/tarpischev-2058179882.html
Тарпищев сообщил, что планирует встречу с президентом МОК
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости, Андрей Симоненко. Член Международного олимпийского комитета (МОК), президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев сообщил РИА Новости, что у него запланирована встреча с президентом МОК Кирсти Ковентри.
В настоящее время Олимпийский комитет России (ОКР) временно лишен МОК статуса национального олимпийского комитета (НОК) России за включение в свои члены олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Ранее министр спорта России, глава ОКР Михаил Дегтярев сообщал, что после изменения устава ОКР юридических препятствий для восстановления полноценного статуса организации нет.
"Давайте не будем загадывать, - сказал Тарпищев, отвечая на вопрос о том, может ли ближайший исполком МОК в декабре вернуть ОКР полноценный статус. - Контакт с МОК, конечно, есть. Я больше всех в МОК бываю, у меня будет встреча с президентом. Подождать еще надо, но вообще становятся лучше (отношения с МОК)".
Ближайший исполком МОК пройдет 9-10 декабря в Лозанне.