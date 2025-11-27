Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме назвали допуск дзюдоистов с флагом РФ новым окном возможностей
12:46 27.11.2025
В Госдуме назвали допуск дзюдоистов с флагом РФ новым окном возможностей
Разрешение Международной федерации дзюдо (IJF) россиянам участвовать в международных соревнованиях с национальной символикой является большой дипломатической... 27.11.2025
2025-11-27T12:46:00+03:00
2025-11-27T12:46:00+03:00
абу-даби, будапешт, россия, дмитрий свищев, михаил дегтярев, мариус визер, международный олимпийский комитет (мок), госдума рф, ijf, дзюдо
Свищев назвал допуск дзюдоистов с символикой РФ победой и окном возможностей

Дмитрий Свищев
Дмитрий Свищев - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Разрешение Международной федерации дзюдо (IJF) россиянам участвовать в международных соревнованиях с национальной символикой является большой дипломатической победой и открывает новое окно возможностей для представителей других видов спорта, заявил РИА Новости заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев.
Исполком IJF в четверг проголосовал за возвращение права россиянам участвовать в международных соревнованиях с национальной символикой. Российские дзюдоисты будут выступать с флагом и гимном, начиная с турнира Большого шлема в Абу-Даби, который стартует в пятницу, 28 ноября.
Дзюдоисты сборной России - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
IJF вернула российским дзюдоистам флаг страны в профиле на сайте
Вчера, 12:03
"Это прекрасная новость, я поздравляю дзюдоистов и всех наших спортсменов. Федерация дзюдо России, министерство спорта и Олимпийский комитет России совместно проделали огромную работу. Я поздравляю всех, ведь эта работа налицо и приносит хорошие результаты. Потому что в столь непростое время просто так такие подарки никто не делает. Особенно с учетом того, что никуда не делись лоббисты всего того, что сейчас предпринимается против России. Поэтому это большая победа", - сказал Свищев.
"Такое решение открыло окно возможностей и для других наших федераций. Потому что все в мире внимательно смотрят за тем, как развивается ситуация: кто первым допустит наших спортсменов к турнирам, кто первым разрешит участие в командных соревнованиях, кто первым вернет нам флаг и гимн. И когда Международная федерация дзюдо, одна из самых мощных и авторитетных федераций в мире, допустила наших спортсменов не только к участию в соревнованиях, но и с нашей национальной символикой, это стало открытием окна возможностей для всех атлетов и в других видах спорта. Большая благодарность нашей федерации дзюдо, надеюсь, что вскоре подобный вопрос будет рассмотрен и с остальными видами спорта", - добавил собеседник агентства.
В июне министр спорта РФ Михаил Дегтярев посетил чемпионат мира по дзюдо в Будапеште, на котором россияне выступали в нейтральном статусе. Он провел серию встреч с руководителями международных спортивных федераций и членами Международного олимпийского комитета (МОК) с целью обсуждения допуска спортсменов к международным соревнованиям и восстановления прав Олимпийского комитета России (ОКР). По словам министра, ему удалось встретиться с более чем десятком президентов международных федераций и несколькими членами МОК. Дегтярев также высоко оценил организацию турнира и поблагодарил IJF и ее президента Мариуса Визера за конструктивную позицию, подчеркнув, что спорт должен оставаться вне политики.
МОК в феврале 2022 года рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить россиян от участия в соревнованиях. Подавляющее большинство организаций ввело подобные запреты. Позднее МОК рекомендовал смягчить санкции и допустить россиян до соревнований в нейтральном статусе.
Президент Европейского союза дзюдо, вице-президент федерации дзюдо России Сергей Соловейчик - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Соловейчик считает, что IJF показала всему миру верность идеям олимпизма
Вчера, 12:25
 
