12:38 27.11.2025 (обновлено: 16:35 27.11.2025)
Федерация керлинга России направит в CAS иск из-за недопуска атлетов
Федерация керлинга России направит в CAS иск из-за недопуска атлетов
Читать в
Дзен
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Президент Федерации керлинга России (ФКР), заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев сообщил РИА Новости, что ФКР направит в Спортивный арбитражный суд (CAS) апелляцию на отстранение отечественных атлетов от участия в международных соревнованиях.
Всемирная федерация керлинга (World Curling) в январе нынешнего года продлила отстранение россиян и белорусов от международных соревнований до конца сезона-2024/25. Ранее обе ассоциации были отстранены от участия в соревнованиях по керлингу до 31 декабря 2024 года. Срок был продлен в связи с опасениями, что участие сборных России и Белоруссии "может нанести ущерб целостности соревнований". В конце октября CAS признал неправомерным недопуск россиян к участию в международных турнирах со стороны Международной федерации санного спорта (FIL)
"Сегодня исполком Федерации керлинга России совместно с министерством спорта и Олимпийским комитетом России принял решение обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) с требованием признать незаконным отстранение наших спортсменов от участия в международных соревнованиях", - сказал Свищев.
"И вместе с министерством спорта и Олимпийским комитетом России мы подготовим соответствующие документы и пойдем с иском в CAS. Тем более что прецеденты уже есть. Сегодня мы отправим апелляцию в CAS и будем продолжать отстаивать интересы всех наших спортсменов", - добавил собеседник агентства.
World Curling впервые отстранила сборные России и Федерацию керлинга России от соревнований на фоне ситуации на Украине в начале марта 2022 года.
Дзюдо - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Российские дзюдоисты смогут выступать на турнирах с национальной символикой
Вчера, 10:57
 
