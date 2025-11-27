Рейтинг@Mail.ru
Соловейчик считает, что IJF показала всему миру верность идеям олимпизма - РИА Новости Спорт, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:25 27.11.2025
https://ria.ru/20251127/soloveychik-2057982720.html
Соловейчик считает, что IJF показала всему миру верность идеям олимпизма
Соловейчик считает, что IJF показала всему миру верность идеям олимпизма - РИА Новости Спорт, 27.11.2025
Соловейчик считает, что IJF показала всему миру верность идеям олимпизма
Возвращение права российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях с национальной символикой свидетельствует о приверженности руководства... РИА Новости Спорт, 27.11.2025
2025-11-27T12:25:00+03:00
2025-11-27T12:25:00+03:00
спорт
абу-даби
россия
будапешт
сергей соловейчик
михаил дегтярев
мариус визер
международный олимпийский комитет (мок)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760770751_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_391114af6703bc5733f6cd3224c47a3a.jpg
/20251127/dzjudoisty-2057939684.html
/20251127/ijf-2057972073.html
абу-даби
россия
будапешт
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760770751_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_73cd07402cc9a2aaf38f248acf44eeee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, абу-даби, россия, будапешт, сергей соловейчик, михаил дегтярев, мариус визер, международный олимпийский комитет (мок), ijf, международная федерация дзюдо
Спорт, Абу-Даби, Россия, Будапешт, Сергей Соловейчик, Михаил Дегтярев, Мариус Визер, Международный олимпийский комитет (МОК), IJF, Международная федерация дзюдо
Соловейчик считает, что IJF показала всему миру верность идеям олимпизма

Соловейчик: IJF еще раз показала миру верность идеям олимпизма и ценностям дзюдо

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Европейского союза дзюдо, вице-президент федерации дзюдо России Сергей Соловейчик
Президент Европейского союза дзюдо, вице-президент федерации дзюдо России Сергей Соловейчик - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Возвращение права российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях с национальной символикой свидетельствует о приверженности руководства Международной федерации дзюдо (IJF) идеям истинного олимпизма, общечеловеческим ценностям и принципам дзюдо, заявил РИА Новости президент Федерации дзюдо России (ФДР) Сергей Соловейчик.
Исполком IJF в четверг проголосовал за возвращение права россиянам участвовать в международных соревнованиях с национальной символикой. Российские дзюдоисты будут выступать с флагом и гимном, начиная с турнира Большого шлема в Абу-Даби, который стартует в пятницу, 28 ноября.
Дзюдо - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Российские дзюдоисты смогут выступать на турнирах с национальной символикой
Вчера, 10:57
"Международная федерация дзюдо еще раз показала всему миру свою приверженность идеям истинного олимпизма, общечеловеческим ценностям и принципам дзюдо. Спасибо нашей большой команде!" - сказал Соловейчик.
В июне министр спорта РФ Михаил Дегтярев посетил чемпионат мира по дзюдо в Будапеште, на котором россияне выступали в нейтральном статусе. Он провел серию встреч с руководителями международных спортивных федераций и членами Международного олимпийского комитета (МОК) с целью обсуждения допуска спортсменов к международным соревнованиям и восстановления прав Олимпийского комитета России (ОКР). По словам министра, ему удалось встретиться с более чем десятком президентов международных федераций и несколькими членами МОК. Дегтярев также высоко оценил организацию турнира и поблагодарил IJF и ее президента Мариуса Визера за конструктивную позицию, подчеркнув, что спорт должен оставаться вне политики.
МОК в феврале 2022 года рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить россиян от участия в соревнованиях. Подавляющее большинство организаций ввело подобные запреты. Позднее МОК рекомендовал смягчить санкции и допустить россиян до соревнований в нейтральном статусе.
Дзюдоисты сборной России - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
IJF вернула российским дзюдоистам флаг страны в профиле на сайте
Вчера, 12:03
 
СпортАбу-ДабиРоссияБудапештСергей СоловейчикМихаил ДегтяревМариус ВизерМеждународный олимпийский комитет (МОК)IJFМеждународная федерация дзюдо
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    7
    4
  • Футбол
    Закончен (П)
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    Автомобилист
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Лада
    4
    2
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Москва
    Зенит
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Порту
    Ницца
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Янг Бойз
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Мидтъюлланн
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фейенорд
    Селтик
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    ПАОК
    Бранн
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лилль
    Динамо Загреб
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Црвена Звезда
    ФКСБ
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Зальцбург
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фиорентина
    АЕК Афины
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Страсбур
    Кристал Пэлас
    2
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала