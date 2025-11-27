https://ria.ru/20251127/soloveychik-2057982720.html
Соловейчик считает, что IJF показала всему миру верность идеям олимпизма
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Возвращение права российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях с национальной символикой свидетельствует о приверженности руководства Международной федерации дзюдо (IJF) идеям истинного олимпизма, общечеловеческим ценностям и принципам дзюдо, заявил РИА Новости президент Федерации дзюдо России (ФДР) Сергей Соловейчик.
Исполком IJF в четверг проголосовал за возвращение права россиянам участвовать в международных соревнованиях с национальной символикой. Российские дзюдоисты будут выступать с флагом и гимном, начиная с турнира Большого шлема в Абу-Даби, который стартует в пятницу, 28 ноября.
"Международная федерация дзюдо еще раз показала всему миру свою приверженность идеям истинного олимпизма, общечеловеческим ценностям и принципам дзюдо. Спасибо нашей большой команде!" - сказал Соловейчик.
В июне министр спорта РФ Михаил Дегтярев посетил чемпионат мира по дзюдо в Будапеште, на котором россияне выступали в нейтральном статусе. Он провел серию встреч с руководителями международных спортивных федераций и членами Международного олимпийского комитета (МОК) с целью обсуждения допуска спортсменов к международным соревнованиям и восстановления прав Олимпийского комитета России (ОКР). По словам министра, ему удалось встретиться с более чем десятком президентов международных федераций и несколькими членами МОК. Дегтярев также высоко оценил организацию турнира и поблагодарил IJF и ее президента Мариуса Визера за конструктивную позицию, подчеркнув, что спорт должен оставаться вне политики.
МОК в феврале 2022 года рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить россиян от участия в соревнованиях. Подавляющее большинство организаций ввело подобные запреты. Позднее МОК рекомендовал смягчить санкции и допустить россиян до соревнований в нейтральном статусе.