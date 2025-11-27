https://ria.ru/20251127/sola-2057948869.html
Сола выиграла первую гонку Кубка России по биатлону
Сола выиграла первую гонку Кубка России по биатлону - РИА Новости Спорт, 27.11.2025
Сола выиграла первую гонку Кубка России по биатлону
Белорусская биатлонистка Анна Сола стала победительницей спринта на первом этапе Кубка России в Ханты-Мансийске. РИА Новости Спорт, 27.11.2025
Сола выиграла первую гонку Кубка России по биатлону
Белоруска Сола выиграла первую гонку нового сезона Кубка России по биатлону