11:25 27.11.2025
Сола выиграла первую гонку Кубка России по биатлону
Сола выиграла первую гонку Кубка России по биатлону
Анна Сола. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Белорусская биатлонистка Анна Сола стала победительницей спринта на первом этапе Кубка России в Ханты-Мансийске.
Сола преодолела дистанцию 7,5 км за 22 минуты 8,1 секунды, допустив один промах на двух огневых рубежах. Второе место заняла Елизавета Фролова (отставание 12,8 секунды; один промах), третье - Анастасия Халили (+17,8; один промах).
Гонка стала первой в биатлонном сезоне-2025/26.
На данный момент температура воздуха в Ханты-Мансийске составляет около минус 18 градусов по Цельсию. Ранее организаторы перенесли старт мужского спринта, который запланирован на 28 ноября, на дневное время, так как температура воздуха утром составит около минус 27 градусов по Цельсию.
Биатлон. Кубок России. Мужчины. Спринт - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Старт мужского спринта на Кубке России по биатлону перенесли
26 ноября, 15:55
 
БиатлонСпортРоссияХанты-МансийскАнна СолаАнастасия Халили
 
