18:26 27.11.2025
Почетный президент ОКР: американцы должны просить нас приехать к ним на ОИ
Почетный президент ОКР: американцы должны просить нас приехать к ним на ОИ
Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Виталий Смирнов заявил, что российская сторона не должна просить о допуске на летние Игры 2028 года в... РИА Новости Спорт, 27.11.2025
спорт, виталий смирнов (почетный президент окр), михаил дегтярев, олимпийский комитет россии (окр)
Спорт, Виталий Смирнов (почетный президент ОКР), Михаил Дегтярев, Олимпийский комитет России (ОКР)
Почетный президент ОКР: американцы должны просить нас приехать к ним на ОИ

Смирнов: американцы сами должны просить нас приехать к ним на Олимпиаду-2028

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости, Андрей Симоненко. Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Виталий Смирнов заявил, что российская сторона не должна просить о допуске на летние Игры 2028 года в Лос-Анджелесе, а инициатива в этом вопросе должна исходить от американцев.
Олимпийские игры в Лос-Анджелесе пройдут с 14 по 30 июля 2028 года. Город примет соревнования в третий раз - ранее они проводились там в 1932 и 1984 годах. В декабре министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что ОКР готовится к участию сборной России в Олимпиаде-2028 в полном составе.
«
"Американцы будут проводить Олимпиаду в городе, который примет Игры в третий раз. Не мы их должны просить допустить нас, а американцы должны просить нас приехать на Олимпиаду: они прагматики и все хорошо понимают. Мы можем спросить: "Хотите, чтобы была хорошая Олимпиада?" Гимнастика, все игровые виды спорта, теннис - это все будет в прайм-тайм", - заявил Смирнов в рамках Национальной спортивной премии министерства спорта РФ.
После начала СВО российские атлеты были отстранены от участия в международных турнирах во многих видах спорта. В летней Олимпиаде 2024 года россиянам было разрешено участвовать в нейтральном статусе при соблюдении ряда жестких условий, на Играх выступили только 15 спортсменов.
Фигурное катание. Контрольные прокаты. Танцы. Произвольная программа - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Жулин высказался о шансах Степановой и Букина выступить на Олимпиаде-2030
25 ноября, 15:51
 
Виталий Смирнов (почетный президент ОКР)Михаил ДегтяревОлимпийский комитет России (ОКР)
 
