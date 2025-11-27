https://ria.ru/20251127/smirnov-2058149883.html
Почетный президент ОКР: американцы должны просить нас приехать к ним на ОИ
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости, Андрей Симоненко. Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Виталий Смирнов заявил, что российская сторона не должна просить о допуске на летние Игры 2028 года в Лос-Анджелесе, а инициатива в этом вопросе должна исходить от американцев.
Олимпийские игры в Лос-Анджелесе пройдут с 14 по 30 июля 2028 года. Город примет соревнования в третий раз - ранее они проводились там в 1932 и 1984 годах. В декабре министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что ОКР готовится к участию сборной России в Олимпиаде-2028 в полном составе.
"Американцы будут проводить Олимпиаду в городе, который примет Игры в третий раз. Не мы их должны просить допустить нас, а американцы должны просить нас приехать на Олимпиаду: они прагматики и все хорошо понимают. Мы можем спросить: "Хотите, чтобы была хорошая Олимпиада?" Гимнастика, все игровые виды спорта, теннис - это все будет в прайм-тайм", - заявил Смирнов в рамках Национальной спортивной премии министерства спорта РФ.
После начала СВО российские атлеты были отстранены от участия в международных турнирах во многих видах спорта. В летней Олимпиаде 2024 года россиянам было разрешено участвовать в нейтральном статусе при соблюдении ряда жестких условий, на Играх выступили только 15 спортсменов.