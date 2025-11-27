https://ria.ru/20251127/shesterkin-2058100604.html
Шестеркин и Бобровский вошли в список претендентов на "Везину"
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Россияне Игорь Шестеркин и Сергей Бобровский вошли в список претендентов на приз лучшему вратарю по итогам первой четверти сезона регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщается на сайте турнира.
Список претендентов на "Везина Трофи" был составлен по результатам опроса сотрудников сайта НХЛ. Каждый голосовавший выбирал пять голкиперов и присуждал количество баллов от одного до пяти.
В список попали Логан Томпсон (67 голосов, "Вашингтон Кэпиталз"), Скотт Уэджвуд (51, "Колорадо Эвеланш" ), Коннор Хеллебайк (50, "Виннипег Джетс"), Спенсер Найт (38, "Чикаго Блэкхокс"), Игорь Шестеркин (13, "Нью-Йорк Рейнджерс") Лукаш Достал (5, "Анахайм Дакс" ), Сергей Бобровский (4, "Флорида Пантерз"), Якуб Добеш (3, "Монреаль Канадиенс"), Джейк Оттинджер (3, "Даллас Старз"), Джейк Аллен (2, "Нью-Джерси Девилз"), Дарси Кемпер (2, "Лос-Анджелес Кингз"), Артур Шилов (1, "Питтсбург Пингвинз") и Даниэль Владарж (1, "Филадельфия Флайерз").
Шестеркину 29 лет, в текущем сезоне он сыграл 19 матчей за "Рейнджерс", одержав девять побед и отразив 91,1% бросков. Россиянин стал обладателем "Везины" по итогам сезона-2021/22.
Бобровскому 37 лет, в сезоне-2025/26 он сыграл 17 матчей в составе "Пантерз", одержав десять побед. Вратарь отразил 88,2% бросков. Бобровский является двукратным обладателем "Везины".