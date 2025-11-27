Рейтинг@Mail.ru
Шестеркин и Бобровский вошли в список претендентов на "Везину"
Хоккей
 
16:59 27.11.2025
https://ria.ru/20251127/shesterkin-2058100604.html
Шестеркин и Бобровский вошли в список претендентов на "Везину"
Шестеркин и Бобровский вошли в список претендентов на "Везину"
Шестеркин и Бобровский вошли в список претендентов на "Везину"
Россияне Игорь Шестеркин и Сергей Бобровский вошли в список претендентов на приз лучшему вратарю по итогам первой четверти сезона регулярного чемпионата... РИА Новости Спорт, 27.11.2025
2025-11-27T16:59:00+03:00
2025-11-27T16:59:00+03:00
хоккей
спорт
игорь шестеркин
национальная хоккейная лига (нхл)
сергей бобровский
Шестеркин и Бобровский вошли в список претендентов на "Везину"

Шестеркин вошел в список претендентов на "Везину" по версии сайта НХЛ

© Фото : twitter.com/nyrangersГолкипер "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин
Голкипер Нью-Йорк Рейнджерс Игорь Шестеркин - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© Фото : twitter.com/nyrangers
Читать в
Дзен
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Россияне Игорь Шестеркин и Сергей Бобровский вошли в список претендентов на приз лучшему вратарю по итогам первой четверти сезона регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщается на сайте турнира.
Список претендентов на "Везина Трофи" был составлен по результатам опроса сотрудников сайта НХЛ. Каждый голосовавший выбирал пять голкиперов и присуждал количество баллов от одного до пяти.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Америка стоя аплодировала Овечкину! Русский герой удостоился особой награды
Вчера, 06:30
В список попали Логан Томпсон (67 голосов, "Вашингтон Кэпиталз"), Скотт Уэджвуд (51, "Колорадо Эвеланш" ), Коннор Хеллебайк (50, "Виннипег Джетс"), Спенсер Найт (38, "Чикаго Блэкхокс"), Игорь Шестеркин (13, "Нью-Йорк Рейнджерс") Лукаш Достал (5, "Анахайм Дакс" ), Сергей Бобровский (4, "Флорида Пантерз"), Якуб Добеш (3, "Монреаль Канадиенс"), Джейк Оттинджер (3, "Даллас Старз"), Джейк Аллен (2, "Нью-Джерси Девилз"), Дарси Кемпер (2, "Лос-Анджелес Кингз"), Артур Шилов (1, "Питтсбург Пингвинз") и Даниэль Владарж (1, "Филадельфия Флайерз").
Шестеркину 29 лет, в текущем сезоне он сыграл 19 матчей за "Рейнджерс", одержав девять побед и отразив 91,1% бросков. Россиянин стал обладателем "Везины" по итогам сезона-2021/22.
Бобровскому 37 лет, в сезоне-2025/26 он сыграл 17 матчей в составе "Пантерз", одержав десять побед. Вратарь отразил 88,2% бросков. Бобровский является двукратным обладателем "Везины".
Хоккеист Тампа-Бэй Лайтнинг Никита Кучеров - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Кучеров помог "Тампе" обыграть "Калгари" в матче НХЛ
Вчера, 08:36
 
ХоккейСпортИгорь ШестеркинНациональная хоккейная лига (НХЛ)Сергей Бобровский
 
