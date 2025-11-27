"Ни один игрок не говорил о желании уйти": Семак о слухах про Жерсона

«

"Кто-то судит, исходя из того, что они видят, исходя из слухов, которые есть. Поверьте, мы видим ребят каждый день. И я горжусь своей командой, горжусь каждым футболистом, который пашет на футбольном поле на каждой тренировке. Я не вижу на тренировке ни одного стоящего игрока. Всегда получается ожидание насчет того или иного игрока завышенной степени. Каждому игроку нужно адаптироваться. Любой игрок может уйти. По поводу того, чтобы кто-то ко мне подошел, сказав: "Тренер, я хочу уйти, найдите мне команду", - ни одного игрока такого нет", - заявил Семак журналистам.