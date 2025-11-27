https://ria.ru/20251127/semak-2058211270.html
"Ни один игрок не говорил о желании уйти": Семак о слухах про Жерсона
2025-11-27T23:27:00+03:00
2025-11-27T23:27:00+03:00
2025-11-27T23:34:00+03:00
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак опроверг сообщения о желании бразильского футболиста Жерсона покинуть команду.
Ранее экс-футболист сборной России Федор Смолов заявил в своем подкасте, что, по имеющейся у него информации, Жерсон покинет "Зенит" в зимнее трансферное окно. По его словам, бразилец рассчитывает перейти в один из клубов Саудовской Аравии. Бразильские СМИ сообщали, что Жерсон сожалеет о своем переходе в "Зенит" и хочет покинуть петербургский клуб.
«
"Кто-то судит, исходя из того, что они видят, исходя из слухов, которые есть. Поверьте, мы видим ребят каждый день. И я горжусь своей командой, горжусь каждым футболистом, который пашет на футбольном поле на каждой тренировке. Я не вижу на тренировке ни одного стоящего игрока. Всегда получается ожидание насчет того или иного игрока завышенной степени. Каждому игроку нужно адаптироваться. Любой игрок может уйти. По поводу того, чтобы кто-то ко мне подошел, сказав: "Тренер, я хочу уйти, найдите мне команду", - ни одного игрока такого нет", - заявил Семак журналистам.
Комментируя планы "Зенита" на трансферное окно, тренер подчеркнул, что сначала клубу нужно узнать, каким будет новый лимит на легионеров. "Есть правила, по которым работают все команды без исключения. Посмотрим. Что касается трансферного окна, конечно, есть какие-то планы. Любой игрок может покинуть команду, если есть выгодные предложения для клуба и игрока. Никто никого насильно не держит в команде. Это спортивная жизнь, у нас нет рабства", - добавил Семак.