https://ria.ru/20251127/rusada-2057924202.html
РУСАДА дисквалифицировало 16-летнюю тяжелоатлетку за допинг
РУСАДА дисквалифицировало 16-летнюю тяжелоатлетку за допинг - РИА Новости Спорт, 27.11.2025
РУСАДА дисквалифицировало 16-летнюю тяжелоатлетку за допинг
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) объявило на своем официальном сайте о дисквалификации на три года 16-летней тяжелоатлетки за нарушение... РИА Новости Спорт, 27.11.2025
2025-11-27T10:14:00+03:00
2025-11-27T10:14:00+03:00
2025-11-27T10:14:00+03:00
спорт
россия
русада
тяжелая атлетика
допинг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148484/02/1484840225_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0ee0e39d31230ecea70b116783c4f106.jpg
/20250729/efimov-2032116594.html
россия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148484/02/1484840225_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_32dab4dd9cf5e43966e3a5e9eaf2e686.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, россия, русада, тяжелая атлетика, допинг
Спорт, Россия, РУСАДА, Тяжелая атлетика, Допинг
РУСАДА дисквалифицировало 16-летнюю тяжелоатлетку за допинг
РУСАДА дисквалифицировало 16-летнюю тяжелоатлетку на 3 года из-за мельдония