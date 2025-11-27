Рейтинг@Mail.ru
РУСАДА дисквалифицировало 16-летнюю тяжелоатлетку за допинг
10:14 27.11.2025
РУСАДА дисквалифицировало 16-летнюю тяжелоатлетку за допинг
РУСАДА дисквалифицировало 16-летнюю тяжелоатлетку за допинг
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) объявило на своем официальном сайте о дисквалификации на три года 16-летней тяжелоатлетки за нарушение... РИА Новости Спорт, 27.11.2025
РУСАДА дисквалифицировало 16-летнюю тяжелоатлетку за допинг

РУСАДА дисквалифицировало 16-летнюю тяжелоатлетку на 3 года из-за мельдония

Вывеска на здании Российского антидопингового агентства (РУСАДА)
Вывеска на здании Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) объявило на своем официальном сайте о дисквалификации на три года 16-летней тяжелоатлетки за нарушение антидопинговых правил.
В пробе спортсменки обнаружены следы мельдония. Ее дисквалификация отсчитывается с 16 апреля 2025-го и завершится 15 апреля 2028 года.
В 2024 году спортсменка стала победительницей первенства России, в 2025 году завоевала серебро.
Российский пловец получил дисквалификацию за мельдоний
Российский пловец получил дисквалификацию за мельдоний
29 июля, 13:33
 
Спорт Россия РУСАДА Тяжелая атлетика Допинг
 
