Роналду стал аукционером промоушена cмешанных единоборств WOW FC - 27.11.2025
19:36 27.11.2025
Роналду стал аукционером промоушена cмешанных единоборств WOW FC
Роналду стал аукционером промоушена cмешанных единоборств WOW FC
Пятикратный обладатель "Золотого мяча" португальский футболист Криштиану Роналду стал аукционером испанского промоушена смешанных единоборств (ММА) WOW FC,... РИА Новости Спорт, 27.11.2025
спорт, криштиану роналду
Спорт, Криштиану Роналду
Роналду стал аукционером промоушена cмешанных единоборств WOW FC

Роналду стал аукционером испанского промоушена cмешанных единоборств WOW FC

Криштиану Роналду
Криштиану Роналду. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Пятикратный обладатель "Золотого мяча" португальский футболист Криштиану Роналду стал аукционером испанского промоушена смешанных единоборств (ММА) WOW FC, говорится в пресс-релизе организации.
В своем заявлении промоушен выразил уверенность в том, что роль Роналду будет "естественной и активной" и поможет организации продвигать ММА как "катализатор улучшения жизни миллионов".
Роналду подарил часы партнерам по сборной Португалии
26 ноября, 16:28
Роналду подарил часы партнерам по сборной Португалии
26 ноября, 16:28
"ММА представляет ценности, в которые я искренне верю: дисциплина, уважение, стойкость и постоянное стремление к совершенству. WOW FC создает нечто уникальное и мощное, и я c гордостью присоединяюсь к проекту, чтобы помочь поднять этот спорт на новый уровень и вдохновить следующее поколение", - заявил Роналду.
Помимо Роналду в число аукционеров WOW FC входит чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе испанец Илия Топурия.
"То, что Криштиану Роналду присоединяется к WOW FC, - это мощный момент для спорта. Он олицетворяет собой высочайшие стандарты профессионализма, упорного труда и мирового уровня. Вместе мы выведем ММА на новые высоты и вдохновим атлетов и болельщиков по всему миру поверить в то, что нет ничего невозможного", - заявил Топурия.
Роналду 40 лет, он является пятикратным обладателем "Золотого мяча", пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы и лучшим бомбардиром в истории мирового футбола в официальных матчах.
Роналду похвастался своим биологическим возрастом
25 ноября, 00:23
Роналду похвастался своим биологическим возрастом
25 ноября, 00:23
 
СпортКриштиану Роналду
 
Матч-центр
 
