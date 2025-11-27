Роналду стал аукционером промоушена cмешанных единоборств WOW FC

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Пятикратный обладатель "Золотого мяча" португальский футболист Криштиану Роналду стал аукционером испанского промоушена смешанных единоборств (ММА) WOW FC, говорится в Пятикратный обладатель "Золотого мяча" португальский футболист Криштиану Роналду стал аукционером испанского промоушена смешанных единоборств (ММА) WOW FC, говорится в пресс-релизе организации.

В своем заявлении промоушен выразил уверенность в том, что роль Роналду будет "естественной и активной" и поможет организации продвигать ММА как "катализатор улучшения жизни миллионов".

"ММА представляет ценности, в которые я искренне верю: дисциплина, уважение, стойкость и постоянное стремление к совершенству. WOW FC создает нечто уникальное и мощное, и я c гордостью присоединяюсь к проекту, чтобы помочь поднять этот спорт на новый уровень и вдохновить следующее поколение", - заявил Роналду.

Помимо Роналду в число аукционеров WOW FC входит чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе испанец Илия Топурия.

"То, что Криштиану Роналду присоединяется к WOW FC, - это мощный момент для спорта. Он олицетворяет собой высочайшие стандарты профессионализма, упорного труда и мирового уровня. Вместе мы выведем ММА на новые высоты и вдохновим атлетов и болельщиков по всему миру поверить в то, что нет ничего невозможного", - заявил Топурия.