Андрей Родионенко получил премию в номинации "Эпоха в спорте"
Андрей Родионенко получил премию в номинации "Эпоха в спорте" - РИА Новости Спорт, 27.11.2025
Андрей Родионенко получил премию в номинации "Эпоха в спорте"
Советник президента Федерации гимнастики России Андрей Родионенко стал лауреатом Национальной спортивной премии в номинации "Эпоха в спорте", сообщает... РИА Новости Спорт, 27.11.2025
Родионенко получил Национальную спортивную премию в номинации "Эпоха в спорте"
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости, Андрей Симоненко. Советник президента Федерации гимнастики России Андрей Родионенко стал лауреатом Национальной спортивной премии в номинации "Эпоха в спорте", сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.
Родионенко является заслуженным тренером РСФСР, СССР и России. Под его руководством сборная России по спортивной гимнастике завоевала две золотые медали на Олимпийских играх в Токио.
Награда "Эпоха в спорте" присуждается специалистам за годы работы на благо развития спорта в стране. В номинации были представлены мастера спорта и заслуженные тренеры, под чьим руководством спортсмены одерживали победы на национальной и международной аренах. В список номинантов также входили экс-тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская и экс-тренер сборной по боксу Николай Хромов.
Церемония награждения лауреатов Национальной спортивной премии за 2025 год проходит в здании министерства спорта России. Победителя в каждой номинации называет экспертный совет, в который входят известные спортсмены, тренеры, политики и деятели культуры России. Каждый лауреат получает премию в 1 миллион рублей.