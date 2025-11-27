Андрей Родионенко получил премию в номинации "Эпоха в спорте"

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости, Андрей Симоненко. Советник президента Федерации гимнастики России Андрей Родионенко стал лауреатом Национальной спортивной премии в номинации "Эпоха в спорте", сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.

Родионенко является заслуженным тренером РСФСР, СССР и России. Под его руководством сборная России по спортивной гимнастике завоевала две золотые медали на Олимпийских играх в Токио.

Награда "Эпоха в спорте" присуждается специалистам за годы работы на благо развития спорта в стране. В номинации были представлены мастера спорта и заслуженные тренеры, под чьим руководством спортсмены одерживали победы на национальной и международной аренах. В список номинантов также входили экс-тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская и экс-тренер сборной по боксу Николай Хромов.