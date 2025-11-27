Рейтинг@Mail.ru
Андрей Родионенко получил премию в номинации "Эпоха в спорте"
27.11.2025
Андрей Родионенко получил премию в номинации "Эпоха в спорте"
Андрей Родионенко получил премию в номинации "Эпоха в спорте"
Советник президента Федерации гимнастики России Андрей Родионенко стал лауреатом Национальной спортивной премии в номинации "Эпоха в спорте", сообщает... РИА Новости Спорт, 27.11.2025
спортивная гимнастика
андрей родионенко
/20251127/prigoda-2058123613.html
2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155268/01/1552680113_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_d8c2cdf1405d4bc331fda3bfa0f7e7d2.jpg
1920
1920
true
спортивная гимнастика, андрей родионенко
Спортивная гимнастика, Андрей Родионенко
Андрей Родионенко получил премию в номинации "Эпоха в спорте"

Родионенко получил Национальную спортивную премию в номинации "Эпоха в спорте"

© РИА Новости / Илья Питалев
Андрей Родионенко - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости, Андрей Симоненко. Советник президента Федерации гимнастики России Андрей Родионенко стал лауреатом Национальной спортивной премии в номинации "Эпоха в спорте", сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.
Родионенко является заслуженным тренером РСФСР, СССР и России. Под его руководством сборная России по спортивной гимнастике завоевала две золотые медали на Олимпийских играх в Токио.
Награда "Эпоха в спорте" присуждается специалистам за годы работы на благо развития спорта в стране. В номинации были представлены мастера спорта и заслуженные тренеры, под чьим руководством спортсмены одерживали победы на национальной и международной аренах. В список номинантов также входили экс-тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская и экс-тренер сборной по боксу Николай Хромов.
Церемония награждения лауреатов Национальной спортивной премии за 2025 год проходит в здании министерства спорта России. Победителя в каждой номинации называет экспертный совет, в который входят известные спортсмены, тренеры, политики и деятели культуры России. Каждый лауреат получает премию в 1 миллион рублей.
Спортивная гимнастикаАндрей Родионенко
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
