Шайба Панарина помогла "Нью-Йорк Рейнджерс" обыграть "Каролину" в НХЛ
Шайба Панарина помогла "Нью-Йорк Рейнджерс" обыграть "Каролину" в НХЛ - РИА Новости Спорт, 27.11.2025
Шайба Панарина помогла "Нью-Йорк Рейнджерс" обыграть "Каролину" в НХЛ
"Нью-Йорк Рейнджерс" обыграл "Каролину Харрикейнз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Шайба Панарина помогла "Нью-Йорк Рейнджерс" обыграть "Каролину" в НХЛ
Шайба Панарина помогла "Нью-Йорк Рейнджерс" обыграть "Каролину" в матче НХЛ
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. "Нью-Йорк Рейнджерс" обыграл "Каролину Харрикейнз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Роли завершилась со счетом 4:2 (1:0, 1:1, 2:1) в пользу гостей, у которых шайбы забросили Ноа Лаба (17-я минута), Артемий Панарин (39), Винсент Трочек (41) и Уилл Кайли (59). В составе хозяев отличились Шейн Гостисбеер (26) и Сет Джарвис (51).
Панарин также отметился результативным пасом, на счету россиянина 22 очка (7 голов + 15 передач) в 25 матчах. Вместе с защитником Адамом Фоксом он является лучшим бомбардиром команды в сезоне. Панарин был признан второй звездой матча. Первой стал его одноклубник, вратарь Игорь Шестеркин, который отразил 36 из 38 бросков по воротам.
"Рейнджерс" набрали 26 очков и продолжают занимать последнее, восьмое место в таблице Столичного дивизиона, "Каролина" (30 очков) после поражения опустилась на вторую строчку.
В другом матче дня передача россиянина Павла Бучневича не спасла "Сент-Луис Блюз" от поражения в гостевом матче против "Нью-Джерси Девилз" (2:3, в овертайме), который возглавил дивизион. Шайба Матвея Мичкова помогла "Филадельфии Флайерз" обыграть в гостях "Флориду Пантерз" (4:2), ворота которой защищал россиянин Сергей Бобровский (14 сейвов).
Результаты других матчей игрового дня:
"Нью-Йорк Айлендерс" - "Бостон Брюинз" - 1:3 (1:1, 0:1, 0:1);
"Детройт Ред Уингз" - "Нэшвилл Предаторз" - 3:6 (0:1, 2:0, 1:5);
"Коламбус Блю Джекетс" - "Торонто Мейпл Лифс" - 1:2, в овертайме (0:0, 0:0, 1:1, 0:1);
"Питтсбург Пингвинз" - "Баффало Сейбрз" - 4:2 (1:0, 0:0, 3:2).