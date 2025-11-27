Рейтинг@Mail.ru
Шайба Панарина помогла "Нью-Йорк Рейнджерс" обыграть "Каролину" в НХЛ
Хоккей
 
08:19 27.11.2025
Шайба Панарина помогла "Нью-Йорк Рейнджерс" обыграть "Каролину" в НХЛ
Шайба Панарина помогла "Нью-Йорк Рейнджерс" обыграть "Каролину" в НХЛ
"Нью-Йорк Рейнджерс" обыграл "Каролину Харрикейнз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 27.11.2025
Шайба Панарина помогла "Нью-Йорк Рейнджерс" обыграть "Каролину" в НХЛ

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. "Нью-Йорк Рейнджерс" обыграл "Каролину Харрикейнз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Роли завершилась со счетом 4:2 (1:0, 1:1, 2:1) в пользу гостей, у которых шайбы забросили Ноа Лаба (17-я минута), Артемий Панарин (39), Винсент Трочек (41) и Уилл Кайли (59). В составе хозяев отличились Шейн Гостисбеер (26) и Сет Джарвис (51).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
27 ноября 2025 • начало в 03:00
Завершен
Каролина
2 : 4
Рейнджерс
25:04 • Шейн Гостисбеер
(Себастьян Ахо, Николай Элерс)
50:53 • Сет Джарвис
(Шейн Гостисбеер, Себастьян Ахо)
16:53 • Noah Laba
(Тэйлор Реддиш, Мэттью Робертсон)
38:56 • Артемий Панарин
(Адам Фокс, Джей Ти Миллер)
40:45 • Винсент Трочек
(Артемий Панарин, Мика Зибанежад)
58:17 • Уилл Кюилл
Календарь Турнирная таблица История встреч
Панарин также отметился результативным пасом, на счету россиянина 22 очка (7 голов + 15 передач) в 25 матчах. Вместе с защитником Адамом Фоксом он является лучшим бомбардиром команды в сезоне. Панарин был признан второй звездой матча. Первой стал его одноклубник, вратарь Игорь Шестеркин, который отразил 36 из 38 бросков по воротам.
"Рейнджерс" набрали 26 очков и продолжают занимать последнее, восьмое место в таблице Столичного дивизиона, "Каролина" (30 очков) после поражения опустилась на вторую строчку.
В другом матче дня передача россиянина Павла Бучневича не спасла "Сент-Луис Блюз" от поражения в гостевом матче против "Нью-Джерси Девилз" (2:3, в овертайме), который возглавил дивизион. Шайба Матвея Мичкова помогла "Филадельфии Флайерз" обыграть в гостях "Флориду Пантерз" (4:2), ворота которой защищал россиянин Сергей Бобровский (14 сейвов).
Хоккеист Миннесоты Уайлд Кирилл Капризов - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
"Миннесота Уайлд" обыграла в овертайме "Чикаго Блэкхокс" в матче НХЛ
Вчера, 07:38
Результаты других матчей игрового дня:
"Нью-Йорк Айлендерс" - "Бостон Брюинз" - 1:3 (1:1, 0:1, 0:1);
"Детройт Ред Уингз" - "Нэшвилл Предаторз" - 3:6 (0:1, 2:0, 1:5);
"Коламбус Блю Джекетс" - "Торонто Мейпл Лифс" - 1:2, в овертайме (0:0, 0:0, 1:1, 0:1);
"Питтсбург Пингвинз" - "Баффало Сейбрз" - 4:2 (1:0, 0:0, 3:2).
 
