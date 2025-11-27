https://ria.ru/20251127/prigoda-2058123613.html
Пригода признан лучшим спортсменом года в России
плавание
кирилл пригода
вокруг спорта
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости, Андрей Симоненко. Двукратный чемпион мира по плаванию Кирилл Пригода стал лауреатом Национальной спортивной премии в номинации "Гордость России: спортсмен года", сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.
В 2025 году на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре Пригода завоевал золото в смешанной и мужской комбинированной эстафетах 4х100 метров, а также личное серебро на дистанции 50 метров брассом.
Церемония награждения лауреатов Национальной спортивной премии за 2025 год проходит в здании министерства спорта России. Победителя в каждой номинации называет экспертный совет, в который входят известные спортсмены, тренеры, политики и деятели культуры России. Каждый лауреат получает премию в 1 миллион рублей.