Пригода признан лучшим спортсменом года в России

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости, Андрей Симоненко. Двукратный чемпион мира по плаванию Кирилл Пригода стал лауреатом Национальной спортивной премии в номинации "Гордость России: спортсмен года", сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.

В 2025 году на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре Пригода завоевал золото в смешанной и мужской комбинированной эстафетах 4х100 метров, а также личное серебро на дистанции 50 метров брассом.