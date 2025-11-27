Петросян и Гуменник вошли в число допущенных до Игр нейтральных атлетов

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Международный олимпийский комитет (МОК) подтвердил на своем официальном сайте, что российские фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян получили приглашение для участия в зимних Олимпийских играх 2026 года.

Специальная комиссия МОК по допуску (AINERP), оценивающая право на участие в Играх каждого спортсмена с российским или белорусским паспортом, сочла Гуменника и Петросян соответствующими критериям допуска, спортсмены получили приглашение на Игры. Также приглашение получила белорусская фигуристка Виктория Сафонова.