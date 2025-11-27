https://ria.ru/20251127/petrosyan-2058200977.html
Петросян и Гуменник вошли в число допущенных до Игр нейтральных атлетов
Петросян и Гуменник вошли в число допущенных до Игр нейтральных атлетов
2025-11-27T21:26:00+03:00
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Международный олимпийский комитет (МОК) подтвердил на своем официальном сайте, что российские фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян получили приглашение для участия в зимних Олимпийских играх 2026 года.
Специальная комиссия МОК по допуску (AINERP), оценивающая право на участие в Играх каждого спортсмена с российским или белорусским паспортом, сочла Гуменника и Петросян соответствующими критериям допуска, спортсмены получили приглашение на Игры. Также приглашение получила белорусская фигуристка Виктория Сафонова.
Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Большинство федераций по зимним видам спорта не допускают российских атлетов к отборочным турнирам Игр. Помимо Петросян и Гуменника, на соревнования отобрался ски-альпинист Никита Филиппов.МОК сообщил, что фигуристы Петросян и Гуменник прошли необходимые проверки и допущены до Игр-2026