Рейтинг@Mail.ru
Петросян и Гуменник вошли в число допущенных до Игр нейтральных атлетов - РИА Новости Спорт, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
21:26 27.11.2025 (обновлено: 23:32 27.11.2025)
https://ria.ru/20251127/petrosyan-2058200977.html
Петросян и Гуменник вошли в число допущенных до Игр нейтральных атлетов
Петросян и Гуменник вошли в число допущенных до Игр нейтральных атлетов - РИА Новости Спорт, 27.11.2025
Петросян и Гуменник вошли в число допущенных до Игр нейтральных атлетов
Международный олимпийский комитет (МОК) подтвердил на своем официальном сайте, что российские фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян получили приглашение для РИА Новости Спорт, 27.11.2025
2025-11-27T21:26:00+03:00
2025-11-27T23:32:00+03:00
фигурное катание
спорт
аделия петросян
петр гуменник
международный олимпийский комитет (мок)
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/10/2055313461_0:0:2681:1508_1920x0_80_0_0_9de721afb54d1183d51dacb541ed9837.jpg
/20251124/lyzhi-2057131879.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/10/2055313461_32:0:2420:1791_1920x0_80_0_0_30fccede8c729840daff339d67e9ab32.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, аделия петросян, петр гуменник, международный олимпийский комитет (мок), зимние олимпийские игры 2026
Фигурное катание, Спорт, Аделия Петросян, Петр Гуменник, Международный олимпийский комитет (МОК), Зимние Олимпийские игры 2026
Петросян и Гуменник вошли в число допущенных до Игр нейтральных атлетов

МОК сообщил, что фигуристы Петросян и Гуменник допущены до Игр-2026

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФигурное катание. Гран-при России. Женщины. Произвольная программа
Фигурное катание. Гран-при России. Женщины. Произвольная программа - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Международный олимпийский комитет (МОК) подтвердил на своем официальном сайте, что российские фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян получили приглашение для участия в зимних Олимпийских играх 2026 года.
Специальная комиссия МОК по допуску (AINERP), оценивающая право на участие в Играх каждого спортсмена с российским или белорусским паспортом, сочла Гуменника и Петросян соответствующими критериям допуска, спортсмены получили приглашение на Игры. Также приглашение получила белорусская фигуристка Виктория Сафонова.
Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Большинство федераций по зимним видам спорта не допускают российских атлетов к отборочным турнирам Игр. Помимо Петросян и Гуменника, на соревнования отобрался ски-альпинист Никита Филиппов.МОК сообщил, что фигуристы Петросян и Гуменник прошли необходимые проверки и допущены до Игр-2026
Александр Большунов, Сергей Ардашев (слева), Савелий Коростелев (справа) - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
CAS вынесет вердикт по иску российских лыжников не позднее 10 декабря
24 ноября, 13:36
 
Фигурное катаниеСпортАделия ПетросянПетр ГуменникМеждународный олимпийский комитет (МОК)Зимние Олимпийские игры 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    7
    4
  • Футбол
    Закончен (П)
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    Автомобилист
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Лада
    4
    2
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Москва
    Зенит
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Порту
    Ницца
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Янг Бойз
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Мидтъюлланн
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фейенорд
    Селтик
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    ПАОК
    Бранн
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лилль
    Динамо Загреб
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Црвена Звезда
    ФКСБ
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Зальцбург
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фиорентина
    АЕК Афины
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Страсбур
    Кристал Пэлас
    2
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала