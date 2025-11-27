https://ria.ru/20251127/mostovoj-2058213612.html
Мостовой признался, что ходил с охраной после попытки похищения
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Футболист петербургского "Зенита" Андрей Мостовой признался, что ходил с охраной после того, как его пытались похитить на улице.
В Петербурге 23 октября была предпринята попытка похищения Мостового. Подозреваемых позже задержали. Возбуждены уголовные дела по статьям о похищении человека, попытке похищения и разбое.
«
"У меня было время, когда я ходил с охраной. Но уверен, что такое вряд ли еще произойдет. Но для перестраховки буду побольше времени дома проводить. Нападавшие сейчас под арестом, а дальше разберемся", - заявил Мостовой журналистам.
В четверг "Зенит" в гостях обыграл "Динамо" со счетом 1:0 в ответном матче четвертьфинала пути РПЛ Кубка России. По сумме двух встреч (2:3) в следующий этап вышла московская команда. "Зенит" в рамках второго этапа четвертьфинала пути регионов сыграет с калининградской "Балтикой".
«
"Двоякое чувство. Вроде выиграли, но особой радости нет. Атмосфера с болельщиками, конечно, кайф. Очень надеюсь, что хотя бы на Кубке оставят болельщиков", - сказал Мостовой.
Мостовому 28 лет. Он провел 22 матча в Кубке России и Российской премьер-лиге (РПЛ) в текущем сезоне и забил семь мячей.