Рейтинг@Mail.ru
Мостовой признался, что ходил с охраной после попытки похищения - РИА Новости Спорт, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
23:53 27.11.2025 (обновлено: 00:11 28.11.2025)
https://ria.ru/20251127/mostovoj-2058213612.html
Мостовой признался, что ходил с охраной после попытки похищения
Мостовой признался, что ходил с охраной после попытки похищения - РИА Новости Спорт, 28.11.2025
Мостовой признался, что ходил с охраной после попытки похищения
Футболист петербургского "Зенита" Андрей Мостовой признался, что ходил с охраной после того, как его пытались похитить на улице. РИА Новости Спорт, 28.11.2025
2025-11-27T23:53:00+03:00
2025-11-28T00:11:00+03:00
футбол
зенит
спорт
андрей мостовой
вокруг спорта
попытка похищения футболиста "зенита" андрея мостового
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1f/1781033351_0:0:2610:1469_1920x0_80_0_0_777d7a2c9f0e300c18d8b71edeef8791.jpg
/20251112/arshavin-2054459125.html
/20251105/alaev-2053030249.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1f/1781033351_73:0:2305:1674_1920x0_80_0_0_90a082d106d7c8f28a2e4b0563cc334c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
зенит, спорт, андрей мостовой, вокруг спорта, попытка похищения футболиста "зенита" андрея мостового
Футбол, Зенит, Спорт, Андрей Мостовой, Вокруг спорта, Попытка похищения футболиста "Зенита" Андрея Мостового
Мостовой признался, что ходил с охраной после попытки похищения

Футболист «Зенита» Мостовой признался, что ходил с охраной после похищения

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкИгрок "Зенита" Андрей Мостовой
Игрок Зенита Андрей Мостовой - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Игрок "Зенита" Андрей Мостовой. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Футболист петербургского "Зенита" Андрей Мостовой признался, что ходил с охраной после того, как его пытались похитить на улице.
В Петербурге 23 октября была предпринята попытка похищения Мостового. Подозреваемых позже задержали. Возбуждены уголовные дела по статьям о похищении человека, попытке похищения и разбое.
«
"У меня было время, когда я ходил с охраной. Но уверен, что такое вряд ли еще произойдет. Но для перестраховки буду побольше времени дома проводить. Нападавшие сейчас под арестом, а дальше разберемся", - заявил Мостовой журналистам.
Задержание следователями СК России подозреваемых в похищении граждан и разбое в Петерубрге - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Аршавин назвал инцидент с Мостовым удивительным
12 ноября, 13:26
В четверг "Зенит" в гостях обыграл "Динамо" со счетом 1:0 в ответном матче четвертьфинала пути РПЛ Кубка России. По сумме двух встреч (2:3) в следующий этап вышла московская команда. "Зенит" в рамках второго этапа четвертьфинала пути регионов сыграет с калининградской "Балтикой".
«
"Двоякое чувство. Вроде выиграли, но особой радости нет. Атмосфера с болельщиками, конечно, кайф. Очень надеюсь, что хотя бы на Кубке оставят болельщиков", - сказал Мостовой.
Мостовому 28 лет. Он провел 22 матча в Кубке России и Российской премьер-лиге (РПЛ) в текущем сезоне и забил семь мячей.
Президент Российской премьер-лиги Александр Алаев - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Алаев высказался о попытке похищения футболиста Мостового
5 ноября, 17:51
 
ФутболЗенитСпортАндрей МостовойВокруг спортаПопытка похищения футболиста "Зенита" Андрея Мостового
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    7
    4
  • Футбол
    Закончен (П)
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    Автомобилист
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Лада
    4
    2
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Москва
    Зенит
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Порту
    Ницца
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Янг Бойз
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Мидтъюлланн
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фейенорд
    Селтик
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    ПАОК
    Бранн
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лилль
    Динамо Загреб
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Црвена Звезда
    ФКСБ
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Зальцбург
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фиорентина
    АЕК Афины
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Страсбур
    Кристал Пэлас
    2
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала