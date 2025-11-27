МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Президент Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин стал лауреатом Национальной спортивной премии в номинации "Спортивная солидарность", сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.

Награда "Спортивная солидарность" присуждается за участие в формировании устойчивых связей и укреплении международных спортивных отношений.

На премию также были номинированы министр по физической культуре и спорту Амурской области Дмитрий Кутека и президент Федерации танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла России (ФТСАРР) Надежда Ерастова.