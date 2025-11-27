https://ria.ru/20251127/makarov-2058130224.html
Возглавляющий сборную по дзюдо Макаров признан тренером года в России
Возглавляющий сборную по дзюдо Макаров признан тренером года в России - РИА Новости Спорт, 27.11.2025
Возглавляющий сборную по дзюдо Макаров признан тренером года в России
Главный тренер сборной России по дзюдо Виталий Макаров стал лауреатом Национальной спортивной премии в номинации "Гордость России: тренер года", сообщает... РИА Новости Спорт, 27.11.2025
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости, Андрей Симоненко. Главный тренер сборной России по дзюдо Виталий Макаров стал лауреатом Национальной спортивной премии в номинации "Гордость России: тренер года", сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.
Сборная России по дзюдо на чемпионате мира 2025 года показала лучший результат в истории, выиграв три золотые и две бронзовые медали.
Церемония награждения лауреатов Национальной спортивной премии за 2025 год проходит в здании министерства спорта России. Победителя в каждой номинации называет экспертный совет, в который входят известные спортсмены, тренеры, политики и деятели культуры России. Каждый лауреат получает премию в 1 миллион рублей.