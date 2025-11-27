Возглавляющий сборную по дзюдо Макаров признан тренером года в России

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости, Андрей Симоненко. Главный тренер сборной России по дзюдо Виталий Макаров стал лауреатом Национальной спортивной премии в номинации "Гордость России: тренер года", сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.

Сборная России по дзюдо на чемпионате мира 2025 года показала лучший результат в истории, выиграв три золотые и две бронзовые медали.