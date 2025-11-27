Рейтинг@Mail.ru
Хоккеисты юниорской команды России победили КНДР в товарищеском матче
14:29 27.11.2025
Хоккеисты юниорской команды России победили КНДР в товарищеском матче
Хоккеисты юниорской команды России победили КНДР в товарищеском матче
Хоккеисты юниорской команды России победили КНДР в товарищеском матче

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Юношеские команды по хоккею с шайбой Приморского края и КНДР в среду провели товарищеский матч на стадионе Пхеньяна, который завершился в пользу российских спортсменов, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в КНДР.
В четверг Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что корейская команда по хоккею с шайбой "Тэсонсан" провела товарищеский матч с юношеской командой из Приморского края. Матч посетили корейские спортсмены, а также сотрудники российского посольства в КНДР. Ранее приморскую команду пригласил в Пхеньян министр по делам физической культуры и спорта Северной Кореи. Во время визита спортсмены обменялись опытом и провели несколько совместных тренировок.
"Счет игры вчера - 5:4 в нашу пользу", - сообщил в четверг РИА Новости сотрудник посольства.
В российском представительстве добавили, что в пятницу состоится еще один товарищеский матч, а в субботу ожидается финальная игра.
Также в КНДР пройдет учебно-тренировочный сбор с участием женской сборной из России, матчи состоятся 27 и 30 ноября.
Виталий Прохоров - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Олимпийского чемпиона по хоккею внесли в базу "Миротворец"
Вчера, 05:56
 
