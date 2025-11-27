https://ria.ru/20251127/khokkey-2058040535.html
Хоккеисты юниорской команды России победили КНДР в товарищеском матче
Хоккеисты юниорской команды России победили КНДР в товарищеском матче - РИА Новости Спорт, 27.11.2025
Хоккеисты юниорской команды России победили КНДР в товарищеском матче
Юношеские команды по хоккею с шайбой Приморского края и КНДР в среду провели товарищеский матч на стадионе Пхеньяна, который завершился в пользу российских... РИА Новости Спорт, 27.11.2025
2025-11-27T14:29:00+03:00
2025-11-27T14:29:00+03:00
2025-11-27T14:29:00+03:00
хоккей
спорт
кндр (северная корея)
россия
приморский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878481547_0:160:2200:1398_1920x0_80_0_0_d6c053b53d101da0424203d8a7d9ee2e.jpg
/20251127/mirotvorets-2057892298.html
кндр (северная корея)
россия
приморский край
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878481547_149:0:2013:1398_1920x0_80_0_0_e05f28e653274f5d81536765f89c09d5.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, кндр (северная корея), россия, приморский край
Хоккей, Спорт, КНДР (Северная Корея), Россия, Приморский край
Хоккеисты юниорской команды России победили КНДР в товарищеском матче
Юниорская сборная России по хоккею победила команду КНДР в Пхеньяне
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Юношеские команды по хоккею с шайбой Приморского края и КНДР в среду провели товарищеский матч на стадионе Пхеньяна, который завершился в пользу российских спортсменов, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в КНДР.
В четверг Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что корейская команда по хоккею с шайбой "Тэсонсан" провела товарищеский матч с юношеской командой из Приморского края. Матч посетили корейские спортсмены, а также сотрудники российского посольства в КНДР. Ранее приморскую команду пригласил в Пхеньян министр по делам физической культуры и спорта Северной Кореи. Во время визита спортсмены обменялись опытом и провели несколько совместных тренировок.
"Счет игры вчера - 5:4 в нашу пользу", - сообщил в четверг РИА Новости сотрудник посольства.
В российском представительстве добавили, что в пятницу состоится еще один товарищеский матч, а в субботу ожидается финальная игра.
Также в КНДР пройдет учебно-тренировочный сбор с участием женской сборной из России, матчи состоятся 27 и 30 ноября.