Хоккеисты юниорской команды России победили КНДР в товарищеском матче

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Юношеские команды по хоккею с шайбой Приморского края и КНДР в среду провели товарищеский матч на стадионе Пхеньяна, который завершился в пользу российских спортсменов, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в КНДР.

В четверг Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что корейская команда по хоккею с шайбой "Тэсонсан" провела товарищеский матч с юношеской командой из Приморского края. Матч посетили корейские спортсмены, а также сотрудники российского посольства в КНДР. Ранее приморскую команду пригласил в Пхеньян министр по делам физической культуры и спорта Северной Кореи. Во время визита спортсмены обменялись опытом и провели несколько совместных тренировок.

"Счет игры вчера - 5:4 в нашу пользу", - сообщил в четверг РИА Новости сотрудник посольства.

В российском представительстве добавили, что в пятницу состоится еще один товарищеский матч, а в субботу ожидается финальная игра.