IJF вернула российским дзюдоистам флаг страны в профиле на сайте - РИА Новости Спорт, 27.11.2025
12:03 27.11.2025
https://ria.ru/20251127/ijf-2057972073.html
IJF вернула российским дзюдоистам флаг страны в профиле на сайте
IJF вернула российским дзюдоистам флаг страны в профиле на сайте
2025
IJF вернула российским дзюдоистам флаг страны в профиле на сайте

© РИА Новости / Максим Богодвид
Дзюдоисты сборной России
Дзюдоисты сборной России. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Международная федерация дзюдо (IJF) вернула российским дзюдоистам флаг страны в профиле на сайте организации.
Исполком IJF в четверг проголосовал за возвращение права россиянам участвовать в международных соревнованиях с национальной символикой. Российские дзюдоисты будут выступать с флагом и гимном, начиная с турнира Большого шлема в Абу-Даби, который стартует в пятницу, 28 ноября.
В профилях российских спортсменов, которые должны принять участие в турнире в Абу-Даби, в качестве гражданства указана Россия и изображен флаг страны. Ранее российские дзюдоисты выступали в нейтральном статусе с символикой IJF.
