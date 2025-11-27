https://ria.ru/20251127/ijf-2057972073.html
IJF вернула российским дзюдоистам флаг страны в профиле на сайте
Международная федерация дзюдо (IJF) вернула российским дзюдоистам флаг страны в профиле на сайте организации. РИА Новости Спорт, 27.11.2025
