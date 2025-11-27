https://ria.ru/20251127/futbol-2058023927.html
Женская сборная России по футболу проиграла КНДР в товарищеском матче
Женская сборная России по футболу проиграла национальной команде Северной Кореи в первом из двух запланированных товарищеских матчей. РИА Новости Спорт, 27.11.2025
2025-11-27T13:50:00+03:00
футбол
спорт
россия
пхеньян
кндр
кндр (северная корея)
анна кожникова
