Женская сборная России по футболу проиграла КНДР в товарищеском матче - РИА Новости Спорт, 27.11.2025
13:50 27.11.2025
Женская сборная России по футболу проиграла КНДР в товарищеском матче
Женская сборная России по футболу проиграла КНДР в товарищеском матче
Женская сборная России по футболу проиграла национальной команде Северной Кореи в первом из двух запланированных товарищеских матчей. РИА Новости Спорт, 27.11.2025
футбол
спорт
россия
пхеньян
кндр
кндр (северная корея)
анна кожникова
россия
пхеньян
кндр (северная корея)
спорт, россия, пхеньян, кндр, кндр (северная корея), анна кожникова
Футбол, Спорт, Россия, Пхеньян, КНДР, КНДР (Северная Корея), Анна Кожникова
Женская сборная России по футболу проиграла КНДР в товарищеском матче

Женская сборная России проиграла команде КНДР в первом товарищеском матче

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Женская сборная России по футболу проиграла национальной команде Северной Кореи в первом из двух запланированных товарищеских матчей.
Встреча в Пхеньяне завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяек. Голы в составе сборной России забили Медея Жаркова (8-я минута) и Анна Кожникова (50).
Второй матч состоится в столице Северной Кореи в воскресенье.
Молодежная сборная России уступила Саудовской Аравии в товарищеском матче
ФутболСпортРоссияПхеньянКНДРКНДР (Северная Корея)Анна Кожникова
 
