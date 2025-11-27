Рейтинг@Mail.ru
Маму фигуристки Костылевой выселили с территории академии "Ангелы Плющенко"
Фигурное катание
 
20:08 27.11.2025
Маму фигуристки Костылевой выселили с территории академии "Ангелы Плющенко"
Маму фигуристки Костылевой выселили с территории академии "Ангелы Плющенко" - РИА Новости Спорт, 27.11.2025
Маму фигуристки Костылевой выселили с территории академии "Ангелы Плющенко"
Мама фигуристки Елены Костылевой Ирина написала в своем Telegram-канале, что ее выселили с территории академии "Ангелы Плющенко". РИА Новости Спорт, 27.11.2025
фигурное катание
россия
елена костылева (фигурное катание)
россия
2025
россия, елена костылева (фигурное катание)
Фигурное катание, Россия, Елена Костылева (фигурное катание)
Маму фигуристки Костылевой выселили с территории академии "Ангелы Плющенко"

Мама Костылевой сообщила, что ее выселили с территории "Ангелов Плющенко"

Фигуристка Елена Костылева
Фигуристка Елена Костылева. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Мама фигуристки Елены Костылевой Ирина написала в своем Telegram-канале, что ее выселили с территории академии "Ангелы Плющенко".
Во вторник двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил, что отправил жалобу на имя уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в отношении матери Костылевой Ирины из-за жестокого обращения с дочерью.
"Меня вчера утром выселили с территории "Ангелов Плющенко". Я была к этому готова, так как угрозы выселения были весь год. Я позаботилась о том, куда съеду. Мои друзья разрешили мне пожить на их даче в километре от "Ангелов Плющенко". Так что я уже два дня отстранена от своей семьи, хотя это незаконно", - написала мама 14-летней фигуристки.
Елизавета Нугуманова - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
"Просила помощи": Нугуманова сообщила, что мама Костылевой избивала дочь
26 ноября, 12:55
 
Фигурное катание
 
