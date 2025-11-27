https://ria.ru/20251127/figuristka-2058190271.html
Маму фигуристки Костылевой выселили с территории академии "Ангелы Плющенко"
Маму фигуристки Костылевой выселили с территории академии "Ангелы Плющенко" - РИА Новости Спорт, 27.11.2025
Маму фигуристки Костылевой выселили с территории академии "Ангелы Плющенко"
Мама фигуристки Елены Костылевой Ирина написала в своем Telegram-канале, что ее выселили с территории академии "Ангелы Плющенко". РИА Новости Спорт, 27.11.2025
фигурное катание
россия
елена костылева (фигурное катание)
